México defiende soberanía energética frente a EE.UU. y Canadá

Entornointeligente.com /

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su país lo que busca, en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es respeto a la soberanía, en particular a la independencia energética, luego de recientes diferencias en la materia entre sus vecinos del norte.

LEA TAMBIÉN:

México anuncia que no entregará permisos de explotación de agua

En ese sentido, el mandatario mexicano ratificó que su país no pretende salir del T-MEC y por ello informó que ya envió a su homólogo estadunidense, Joe Biden, la comunicación que la semana pasada anunció que le mandaría para manifestar su extrañeza por el llamado a consultas como parte del acuerdo por la política energética mexicana.

De acuerdo al presidente mexicano, Estados Unidos aseguró que deben de cuidar «que sea una buena relación, pero [que] no nos traten o nos dejemos nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano».

Trabajamos con productores, distribuidores y comerciantes para controlar la inflación en beneficio de la economía popular. Conferencia matutina https://t.co/afMErZ43MS

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 2, 2022 Abundó, en ese sentido, «de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga».

Dijo que, no obstante, su Gobierno «va a buscar siempre una buena vecindad» y celebró que el T-MEC brinda muchas oportunidades para la vecindad y por tratarse (Estados Unidos) del país con más potencial económico y comercial del mundo.

En el interín, el presidente mexicano descartó que México pudiera unirse al bloque comercial con China, Rusia, Brasil e India (BRICS); porque, en cambio, la relación con América del Norte se encuentra «muy consolidada, (y) lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía».

«Que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía, por eso le he llegado a decir que a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que: ‘Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’».

Según el presidente mexicano, lo que ha sucedido es que ha dado «una diferencia por la interpretación de Estados Unidos y Canadá a la soberanía energética de México».

El jueves pasado, el mandatario mexicano dijo que su país no aceptaba ceder su soberanía por el T-MEC, ante reclamos de México y Canadá por la reforma de la política energética mexicana para fortalecer la empresa pública de electricidad.

En aquel momento dijo: «Aún tratándose del mercado más importante del mundo. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún Gobierno extranjero».

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com