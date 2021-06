México cita a Rogelio Funes Mori y relega a Javier ‘Chicharito’ Hernández para amistosos ante Panamá y Nigeria

Entornointeligente.com / La inclusión del argentino Rogelio Funes Mori , naturalizado mexicano, y la ausencia de Javier Chicharito Hernández son lo más llamativo de la nómina de 45 jugadores que este sábado presentó la selección de México para sus partidos amistosos contra Panamá y Nigeria.

La convocatoria del Mellizo Funes Mori se da luego de que el lunes pasado el delantero de 30 años anunció que recibió su carta de naturalización como mexicano.

Funes Mori juega en la liga mexicana desde 2015 para el Monterrey, equipo del que ya es su máximo anotador histórico con 121 goles.

Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy Mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz! 🇲🇽 pic.twitter.com/wqvOyeu6DA

— Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) June 14, 2021

Por su lado, el Chicharito Hernández fue relegado de esta nómina a pesar de ser el máximo anotador en la historia de la selección mexicana con 52 goles.

Hernández, de 33 años, no participa en un partido con la selección desde el 6 de septiembre de 2019. El Chicharito solo ha jugado tres partidos de los 28 en la etapa de Gerardo Martino como seleccionador de México.

Tanto el Mellizo Funes Mori como el Chicharito Hernández fueron incluidos en la lista preliminar de 60 jugadores que el viernes México presentó a la Concacaf para la Copa Oro (la lista definitiva será anunciada el jueves 1 de julio).

México enfrentará a Panamá el miércoles 30 de junio en el estadio Nissan de Nashville, Tennessee, y el sábado 3 de julio se medirá con Nigeria en el Coliseo de Los Ángeles California.

Esta es la convocatoria completa para los partidos contra la ‘Marea Roja’ y las ‘Súper Águilas’:

-Porteros (6): Alfredo Talavera (Pumas), Rodolfo Cota (León), Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Tijuana), Sebastián Jurado (Cruz Azul), Luis Malagón (Necaxa).

-Defensas (15): Héctor Moreno (Monterrey), Edson Álvarez (Ajax/Holanda), Jorge Sánchez (América), Alberto Angulo (Atlas), Néstor Araujo (Celta de Vigo/España), Gerardo Arteaga (Genk/Bélgica), César Montes (Monterrey), Carlos Salcedo (Tigres), Jesús Gallardo (Monterrey), Johan Vásquez (Pumas), Luis Rodríguez (Tigres), Luis Romo (Cruz Azul), Gilberto Sepúlveda (Guadalajara), Osvaldo Rodríguez (León), Kevin Álvarez (Pachuca).

-Medios (16): Andrés Guardado (Betis/España), Carlos Rodríguez (Monterrey), Héctor Herrera (Atlético de Madrid/España), Erick Aguirre (Pachuca), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Jonathan dos Santos (Los Ángeles Galaxy/Estados Unidos), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven/Holanda), Rodolfo Pizarro (Inter Miami/Estados Unidos), Diego Lainez (Betis/España), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Sebastián Córdova (América), Ricardo Angulo (Guadalajara), Fernando Beltrán (Guadalajara), Alan Cervantes (Santos), Joaquín Esquivel (Juárez), Uriel Antuna (Guadalajara).

-Delanteros (8): Hirving Lozano (Nápoles/Italia), Henry Martín (América), Jesús Corona (Porto/Portugal), Alan Pulido (Sporting Kansas City/Estados Unidos), Alexis Vega (Guadalajara), José Macías (Guadalajara), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Eduardo Aguirre (Santos).

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com