México: Aumento a las fuerzas armadas, reto a narcos, delincuentes y socios empresarios y yanquis

1. Me moriré sin saber para qué sirve tener grandes cantidades de dinero como los multimillonarios, sean empresarios y gobiernos que –como dicen en mi pueblo- «no se lo van a llevar a la tumba» ni sabrán que harán sus familiares con ello. No sé qué hicieron los viejos ricos como Trouyet, Pagliay, Espinosa Iglesias, Alemán, Hank. ¿Qué harán los actuales hijos con sus millones de millones aliados al narcotráfico y otros negocios? ¿Comprar más empresas, organizar muchas fiestas, tomar más tragos, hacer más variado sexo, ser admirado, sentir que mandan? Pienso que el 80 por ciento de la población, cuando tiene oportunidad de ahorrar, lo hace pensando en alguna enfermedad, en emergencia imprevista.

2. Estoy convencido que el narco y la alta delincuencia viven porque están asociados con los grandes ricos, sean empresarios y políticos. No sé cómo están otros países, pero México –se ha publicado- parece el país más desarrollado en ese campo. ¿Por qué no se investiga a Slim, Larrea, Salinas Pliego, Bailleres, a políticos como los expresidentes y otros, que, a pesar de poseer miles de millones de pesos, no los toca la llamada delincuencia? Quizá si ellos intervinieran para acabar con esta problemática, México estaría en paz. ¿O es que las bandas son una protección a los intereses de los millonarios? Por ello la discusión sobre el papel del ejército y el interés de los partidos me pone a pensar en serio.

3. Se publica hoy: El gobierno planea destinar en 2023 un gasto de 252 mil 818 millones de pesos a las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana (que tiene a su cargo la Guardia Nacional), lo que representaría un incremento de 7.4 por ciento respecto a los 235 mil 237 millones que le fueron otorgados a estas tres dependencias este año, demuestran cifras oficiales. Sólo para la Guardia Nacional se prevé otorgar recursos por 67 mil 826.7 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2023 si la nueva cifra se compara con los 211 mil 475 millones que fueron destinados en 2021, el incremento sería de 19.5 por ciento.

4. Al planear este abultado aumento de 253 mil millones a las fuerzas armadas para defender al Estado, tendrá una respuesta igual o superior del narcotráfico y de la delincuencia organizada para continuar sin interrupciones con su trabajo. El poderoso dinero para el ejército, la marina, la policía, saldrá del impuesto que pagan todos los mexicanos, ¿de dónde saldrá el dinero para aumentar los ingresos de las bandas que asuelan al país? Porque para ellos el aumento a las instituciones armadas institucionales es un reto de alerta, pero también sus aliados en negocios con ellos: los grandes empresarios y el imperio yanqui. Así que todos deben subir sus cuotas para competir con los aumentos del gobierno.

5. ¿Y los narcos y grandes delincuentes que harán con el dinero que acumulan? La súper especialista Anabel Hernández, única estudiosa con muchos libros y miles de artículos en este campo, debe saber dónde terminan esos millones de millones de pesos. Se publicó que un narco construyó una pequeña iglesia o capilla, que el pueblo que reza está muy agradecido; pero nada más. ¿No podrá haber un arreglo entre empresarios millonarios y narcotraficantes para crear millones de empleos, para aumentar al triple el salaria de los trabajadores, mientras el gobierno sólo está preocupado por aumentar a las fuerzas armadas? ¿Para qué se quiere acumular más y más millones de pesos si la población sigue en la miseria?

LINK ORIGINAL: Aporrea

