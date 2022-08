México anuncia que no entregará permisos de explotación de agua

Entornointeligente.com /

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este lunes en su conferencia de prensa matutina que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no entregará más concesiones ni permisos para la explotación del agua.

Ante la crisis del agua en la región de Nuevo León, la Presidencia hizo efectivo un decreto donde se declara el agua como derecho humano, así como un asunto se seguridad nacional.

Asimismo, el mandatario mexicano instó este lunes a tomar conciencia y llamó a que los Gobiernos estatales tengan más cuidados con el otorgamiento de permisos de usos de agua.

El Pdte de México @lopezobrador_ informó que la @conagua_mx ya no entregará concesiones para la explotación del agua. La situación en estados como Nuevo León, en cuanto a la sequía, es grave

— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) August 1, 2022 «Yo creo que se está tomando conciencia y los gobierno estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de uso del agua y desde luego la Comisión Nacional (del Agua), porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población. Se necesita el agua limpia, sana para la gente», aseveró el jefe de Estado.

De igual forma, el jefe de Estado recordó que su Gobierno ha asegurado la base política de cuidar el agua, pues no ha entregado ninguna concesión minera o para la extracción de gas mediante el controvertido proceso de fracking.

El mandatario denunció que en años anteriores se entregó cerca del 60 por ciento del territorio nacional para la explotación minera.

«Por eso no hemos autorizado lo del fracking, como en otras partes, por el uso excesivo de agua, eso no se toma en cuenta, pero no hemos permitido la perforación de pozos petroleros, extracción de gas mediante fracking», apostilló.

