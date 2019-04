México: 30 años de políticas neoliberales sin crecimiento económico

Entornointeligente.com / José Luis Ortiz Santillán El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin de las políticas neoliberales en México, las cuales han dejado como balance un crecimiento mediocre de la economía de apenas 2.4% y más de 55 millones de pobres, en una sociedad polarizada donde la inseguridad y el crimen se han instalado. Lo más lamentable de estos 30 años de gobiernos neoliberales, ha sido su miopía para entender que el mundo ha venido cambiando y requería nuevas políticas para enfrentar las crisis que el mundo capitalista venía sufriendo. Esto hizo que después de la crisis de “los errores de diciembre” de 1994, bajo el miedo de provocar una nueva crisis, los gobiernos que siguieron al del presidente Ernesto Zedillo no movieran un ápice de la política económica seguida, olvidando que la crisis de 1994 había concluido y que el programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya no tenía vigencia; que el país requería de una nueva política económica para crecer y superar la pobreza; ello hizo que los gobiernos subsiguientes se dedicaran a administrar un país, donde la riqueza se seguía concentrando en cada vez menos manos y la pobreza se seguía extendiendo entre la población. En 2009, después de la crisis de los “Subprimes” en los Estados Unidos, nadie cuestionó que el mundo capitalista estaba en mutación y se requerían nuevas políticas para enfrentar los cambios. En ese año, el ex primer ministro británico, Gordon Brown, al referirse a la urgencia de actuar para contener la crisis económica internacional decía que el mundo “ha cambiado tanto que es irreconocible, no sólo en el transcurso de los diez últimos años sino, igualmente en el transcurso de los últimos diez meses…”, lo que requería “un nuevo enfoque para abordar los nuevos desafíos…”, así lo concebía en 2008 frente al desplome de Lehman Brothers, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup y tantas otras empresas que luego hicieron posible el “socialismo de Wall Street”. M ientras que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en esos años señalaba que “la crisis financiera por la que pasamos no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema que se ha alejado de los valores del capitalismo, que en cierto modo los ha traicionado… es el fin de un mundo que se construyó sobre la caída del muro de Berlín, cuando una generación creyó que la democracia y el mercado arreglarían por sí solos todos los problemas… la autorregulación para resolver todos los problemas, se acabó; “le laissez faire, c’est fini”,… hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe…”, afirmaba en entonces presidente francés, reconociendo que el capitalismo estaba herido de muerte. La llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en México, es el resultado de la crisis actual del capitalismo; del fracaso de las políticas neoliberales y de la voracidad de una clase política nacional que ha saqueado al país y empobrecido a la mayoría de los mexicanos. López Obrador es una figura histórica, cuyo surgimiento han hecho posible la acumulación de las contradicciones económicas y sociales de estos últimos 30 años de políticas neoliberales sin resultados creíbles, que no sean otros que el empobrecimiento de la sociedad, el aumento de la criminalidad, de la inseguridad y empoderamiento del crimen organizado dentro de la sociedad; acumulación de contradicciones que bien pudieron terminar no en un cambio cívico como el del 1 de julio de 2018, sino en revueltas sociales y en una nueva revolución social. Nadie ha interpretado mejor que el presidente Andrés Manuel López Obrador el malestar social y la voluntad del pueblo. Los vertiginosos cambios que hemos vivido en las últimas décadas han influido en la vida económica, política y social de toda la humanidad, pero en particular de México; cambios que han estado determinados por el intenso desarrollo de la ciencia y la tecnología en el marco de la globalización, que se ha permitido una más rápida socializado entre los países; impulsando el crecimiento de las economías en algunos países, el desarrollo social, la democracia y la participación de los ciudadanos en el ejercicio del gobierno. Cuando ha habido voluntad política, esos cambios han sido los que han posibilitado transitar hacia sociedades más heterogéneas, con mayor libertad para expresarse, con mayor movilidad de los ciudadanos para interrelacionarse, lo que ha exigido mayor tolerancia y respecto a las diferencias; pero donde las desigualdades son más evidentes y exigen de la política una mayor acción para solucionarlas, una mayor capacidad para articular las diferencias en aras del bienestar colectivo; cambios que han hecho posible que la sociedad supere el enfrentamiento ideológico de las últimas décadas del siglo XX, en aras de la creación de un sistema político más democrático en cada país, el cual no puede ser homogéneo sino diverso. Las recientes reformas propuesta por el presidente de México, no han hecho otra cosa que avanzar en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y participativa en el país, en la incorporación de los ciudadanos al ejercicio del gobierno de manera permanente y no cada seis o tres años, en época de elecciones. La revocación de mandato, el plebiscito o el referéndum, la consulta popular, no son otra cosa que instrumentos de gobierno en manos del pueblo que lo hace posible y es la base del Estado; ello deberá permitir perfeccionar la gobernabilidad democrática en México, fortalecer las conquistas democráticas logradas, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, garantía del bienestar de los ciudadanos, algo que no es posible sin su participación en las decisiones del gobierno. LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com