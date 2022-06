Entornointeligente.com /

Móvil del asesinato de Orlando Jorge Mera Junio 8, 2022 por J.C El expediente con el que el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva contra Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, acusado de asesinar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, precisa que este llegó airado el lunes 6 de junio al Ministerio Medio Ambiente porque el organismo le negó un permiso para exportar baterías dañadas. «Hice campaña y no me resuelven».

