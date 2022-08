MUY FELIZ â» El reencuentro de Daniella Navarro con su hija tras más de 90 días sin ella (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Daniella Navarro celebró muy feliz el reencuentro con su hija Uguiella Urbina. La artista criolla quien quedó de 5ta finalista en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, se regresó a la ciudad de Miami donde radica con su familia luego de pasar más de 80 días encerrada dentro del hogar donde compartió tres meses junto a sus colegas.

Ahora bien, Navarro compartió su regresó a Florida y dijo lo contenta que estaba por regresar junto a su madre y su hija, pues la extraño todo este tiempo y agregó «Ya no me importa absolutamente nada, los que me quieran hablar, los que no me quieran hablar, los que tengan peos mentales y no entienden que ya se terminó el juego, eso es su problema, estoy disfrutando, viviendo, sintiendo, entregando sin importarme el qué dirán».

Seguidamente, Daniella se mostró con los ojos llorosos abrazando a su princesa quien también se mostró muy contenta con el regreso de su mamá con quien tenía tiempo sin compartir. Por último, Navarro comentó que tenía sentimientos encontrados luego de estar tres meses fuera de su verdadero hogar, con su gente.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

