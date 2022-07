Mutilaciones

Entornointeligente.com /

Muchos miembros, ramas y relaciones se han cortado en los últimos días. Primero el pobre que le amputaron la pierna equivocada en un quirófano donde los responsables con experiencia no se presentaron y dejaron que la faena la hicieran unos residentes cuyo legajo más importante y relevante es soportar las humillaciones de sus superiores. Todo en un IPS al que le cercenaron toda posibilidad de que sirva a sus verdaderos propietarios: Los empleados y los empleadores. No pudieron echar al presidente porque la avaladora de su cargo no se encontraba en el país. Suerte que el presidente Abdo, en un enjundioso discurso, afirmó que «hay que recuperar el país». Nos imaginamos que lo habrá dicho de los mediocres, incompetentes y corruptos que tienen al Paraguay amañado a sus designios. Él, como primer mandatario, los debe conocer a todos y, por ende, incluirse entre quienes deben dejarse a un lado para que el país progrese.

Se han mutilado también las relaciones de la tabacalera y los clubes de fútbol con el lavado de activos. Ahora todo aquel que compre cigarrillos de Tabesa será conocido como también los que forman costosos equipos de fútbol insostenibles por su masa societaria. Uno de ellos, el diputado Galeano, se trajo un futbolista uruguayo prófugo que lideró una organización mafiosa de tamaño colosal. Este sigue prófugo y el avalador, en el Congreso. Sabremos más también sobre vendedores de drogas devenidos en dirigentes de fútbol, uno de ellos detenido en Emiratos Árabes, que se ufanaba de sus logros con técnicos y equipos al tiempo que exportaba cocaína de alta pureza hacia Europa. Esto es probable que continúe, pero será más difícil la operación. La salida de 5 mil kilos de cocaína en una carga de arroz sin que la Fiscalía ni la Policía olieran nada es una muestra que mientras no se corte de cuajo este negocio y sus operadores la cosa continuará. Al menos tenemos ya ley por obra y gracia del mal cálculo de los cartistas que se oponían y que no supieron qué les faltaría un voto para conseguir su rechazo. Se mostraron con evidencias claras junto con los llanistas de qué lado del negocio se encuentran.

Las internas coloradas están mutiladas de emoción porque todos esperan novedades en torno a los jugadores. Si llega tan siquiera un informe desde los EEUU sobre quienes son sensiblemente corruptos se cae todo. No importa si arriba el anhelado mameluco naranja si tan siquiera viene la cancelación de visa no hay candidato que llegue y de eso puede dar fe Ulises Quintana en Ciudad del Este.

Los involucrados están atrapados en su pasado, que se removerá mientras los temas pendientes amenacen con mutilar honras, aspiraciones y futuro. En el IPS son insostenibles Bataglia y su grupo de consejeros. Entre los 145 miembros del Congreso desde 1989 nadie planteó devolver la previsional a sus legítimos dueños. Solo hace falta cambiar la ley y no escuché a nadie que lo planteara de verdad. Hay que cercenar los intereses crematísticos que se mueven en la institución que recauda 2 millones de dólares diarios y que no puede ni tratar la relación entre residentes y médicos de planta. Todo debe ser cambiado en ese cuerpo gangrenado donde ni muñón de honestidad queda para aplicar una prótesis.

Los mutilados de la corrupción siguen siendo protagonistas de un Paraguay desencajado que lamenta su abandono y miseria. El país debe entender cómo estos tentáculos del pulpo nos acogotan y empobrecen. Hay que mutilar todos los brazos de la corrupción antes que el cuerpo social muera gangrenado por ellos.

