Mutación CCR5 crea resistencia al virus del VIH

Cuando recibió el diagnóstico de que era portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el año 1988, pensó que era una sentencia de muerte para él, pero, luego de 31 años, logró vivir con el virus y llegar a convertirse en la cuarta persona en curarse de la enfermedad.

Fue en el año 2019 cuando, tras recibir un trasplante de células madre, comenzó en su organismo la remisión de la infección con disminución, desaparición de los signos y síntomas, y a sus 66 años, es el que ha vivido más tiempo con el VIH antes de recibir un trasplante de células madre.

Nunca pensó que viviría para ver el día en que ya no sería portador del VIH, porque tras un poco más de tres décadas el hombre, del que no se dio a conocer su identidad, también desarrolló leucemia, una consecuencia probable en quienes viven con el virus, y después de casi tres años del trasplante y más de 17 meses de remisión, ya no muestra ninguna evidencia de la enfermedad.

El adulto mayor, el de mayor edad hasta ahora de los que han superado el VIH, no evidencia replicación del virus por muestras de sangre o de tejido. De la misma manera, es la persona que, por su leucemia, recibió la menor terapia inmunosupresora hasta ahora, una evidencia prometedora.

Trasplante

El caso de este hombre de 66 años en California es otro de los que abren la posibilidad de seguir buscando una solución contra el VIH que anualmente deja una gran cantidad de fallecidos. Fue presentado por el centro de investigación clínica City of Hope en la XXIV Conferencia Internacional del Sida (Aids por sus siglas en inglés) de 2022.

El tratamiento que le aplicaron inicialmente fue para tratar la leucemia que padecía, cuya terapia fue capaz de ayudar a contrarrestar su infección por VIH, ya que tras el trasplante de células madre de un donante voluntario que tenía una mutación genética rara del homocigoto CCR5 delta 32, se creó la resistencia, y este tipo de mutación ha demostrado que es resistente a la mayoría de las cepas por VIH.

Al respecto, este estudio es un indicio para los especialistas de que, si para un paciente mayor que desarrolla cánceres de la sangre se consigue un donante de células madre correcto, se pueden administrar regímenes de quimioterapia nuevos y menos intensivos para lograr la remisión dual del VIH y el cáncer.

La enfermedad y tratamientos

El virus de inmunodeficiencia humana daña el sistema inmunitario y deja al paciente en riesgo de sufrir infecciones graves y algunos tipos de cáncer, porque destruye glóbulos blancos que combaten las infecciones. Sin embargo, es la etapa previa al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que significa la etapa final de la infección, porque el organismo está muy dañado por el virus.

Se transmite por medio de relaciones sexuales sin protección; por contacto con la sangre de una persona con la infección y, entre otras, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia, precisó el infectólogo Rommer Franco.

Señaló que lo que debe quedar claro es que, si la persona con la infección no se trata, se convierte en un paciente crónico que, aunque no manifiesta síntomas, el virus va debilitando su sistema inmunitario, avanzado de esta manera al sida.

Agrega que una persona con alguna otra infección de transmisión sexual tiene riesgo de contraer o transmitir el VIH, entre otras con variadas condiciones como quienes se inyectan drogas con agujas compartidas.

Franco añadió que los tratamientos existentes para el VIH y el sida son ciertos medicamentos, porque hasta ahora no hay una cura para la infección. Los fármacos disponibles se les conoce como terapia antirretroviral, los que permiten que la enfermedad sea manejable.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el VIH es uno de los mayores problemas para la salud pública mundial y más de 38 millones de personas viven con la infección, y solo en 2021, las muertes fueron unas 650.000. Los informes del ente internacional refieren que en América Latina el promedio de nuevos casos por año es de 100.000.

Antecedente La primera persona de las que se conocen como curadas del VIH es Timothy Brown, quien recibió un trasplante de médula y vivió libre del virus por 12 años hasta morir en el año 2020, pero por causa de un cáncer que padeció.

El segundo es el venezolano Adam Castillejo residenciado en Londres, y conocido como el Paciente de Londres, porque recibió un trasplante de células madre para tratar un linfoma, y lo hizo resistente al VIH. Ya tiene más de dos años sin el virus activo.

La tercera es una argentina de 30 años de la que no se conoce su identidad. Ella contrajo el virus en 2013, y sin utilizar fármacos consiguió esterilizar al virus.

Es considera una controladora de élite de los que algunos estudios refieren se logra control del virus. Pueden contrarrestar sin recurrir a tratamientos y tiene que ver con su sistema y producción de defensas.

