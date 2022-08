Musk usa ante la SEC las denuncias del exjefe de seguridad de Twitter para cancelar la compra

Entornointeligente.com /

Elon Musk vuelve a mover ficha en la guerra abierta con Twitter, tras retirar la oferta de compra de 44.000 millones de dólares por la red social. El magnate, fundador de Tesla, ha remitido una nueva carta a la SEC, el regulador y supervisor de los mercados en EE UU, con argumentos adicionales para que dicha oferta se invalide de forma oficial.

Argumentos que se basan, principalmente, en las denuncias realizadas por el ex jefe de seguridad de Twitter, Peter Zatko , y que fueron recogidas la semana pasada por el Washington Post. En ellas, Zatko revelaba toda una serie de supuestas irregularidades cometidas por la compañía tecnológica en cuanto a la protección de los datos de los usuarios, entre otros puntos. «Las relevaciones del señor Zatko acerca de una serie de malas conductas de gran alcance en Twitter, y que fueron reveladas a directivos y altos ejecutivos de la compañía, incluido Parag Agrawal (CEO), probablemente tengan consecuencias para su negocio», dice la misiva firmada por el abogado de Musk.

Los principales puntos son el posible incumplimiento de la normativa de protección de datos, de los consumidores y prácticas comerciales «desleales»; una vulnerabilidad «sistémica» de Twitter ante los fallos o ataques contra sus centros de datos, «algo que la dirección de Twitter, incluido su CEO, ha ignorado y tratado de oscurecer»; que la plataforma de Twitter «se construye en una parte significativa sobre la apropiación y la violación de la propiedad intelectual de terceros»; y que Twitter accedió a las demandas del gobierno Indio de que la compañía contratara a sus agentes y les diera acceso a información de los usuarios.

«Estas alegaciones, de ser ciertas, demuestran que Twitter ha incumplido una serie de disposiciones del acuerdo de fusión, lo que da a los representantes de Musk el derecho a rescindirlo», apunta el texto. Sus representantes legales dicen Twitter ha incumplido el principio de cumplimiento con la legalidad; que los informes financieros depositados en la SEC no se corresponden con la realidad; que no ha establecido los controles y procedimientos oportunos para evitar fraudes de la dirección en la presentación de los resultados; que a contrario de lo que decía en el acuerdo, sí tiene procedimientos legales pendientes; y que no es cierto que no hubiese infringido los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Por último, la representación de Musk dice que Twitter también faltó a la verdad en el contrato de la compra al decir que no afrontaba efectos adversos. «Los incumplimientos y las consecuencias descritas anteriormente, tanto a nivel individual como colectivo, sugieren que Twitter ya ha experimentado un efecto material adverso cuyo alcance total aún está por verse».

Juicio en octubre

En principio, Twitter y Musk se verán las caras en los juzgados en octubre por la marcha atrás del empresario al acuerdo de compra por 44.000 millones, y que dio por cancelado en julio. El fundador de Tesla y Space X ha citado como parte de su defensa al fundador de la empresa, Jack Dorsey, que defendió la propuesta de compra de Musk en los últimos meses.

El motivo principal que ha utilizado el Musk es la falta de información fiable sobre el número de cuentas falsas, ya sean bots o spam, que están en la plataforma.Twitter defiende que estos representan menos de un 5% de toda su base de usuarios. La propia SEC requirió a la red social más información sobre el método que esta utiliza para identificar a este tipo de usuarios.

Ahora, las denuncias del ex jefe de seguridad de Twitter apuntan a unos problemas más profundos en la forma en que la compañía resuelve sus brechas de seguridad.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com