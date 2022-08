Musk añade denuncia de exejecutivo como razón para cancelar compra de Twitter

Entornointeligente.com /

Musk comunicó inicialmente que daba por muerta la operación el pasado 8 de julio, pero Twitter rechazó sus argumentos y lo demandó para obligarlo a cumplir con lo pactado y pagar 44.000 millones de dólares por su negocio. Lee también: [Muere en Japón la persona más anciana del mundo a los 119 años] Ahora, el multimillonario considera que las informaciones desveladas por Peiter Zatko, que hasta el pasado enero fue jefe de ciberseguridad de Twitter, suponen motivos adicionales por los que puede romper el acuerdo. Zatko, conocido también con el sobrenombre de «Mudge», ha trasladado a las autoridades estadounidenses un informe en el que asegura que Twitter tiene graves problemas de ciberseguridad, que ha mentido sobre ellos a los reguladores y que no tiene ni capacidad ni interés para determinar el número de cuentas falsas que hay en su plataforma. Lee también: A 18 sube número de muertos por ataque ruso con misiles a centro comercial de Ucrania En la carta enviada ayer y hecha pública este martes en una notificación al regulador bursátil, el equipo de Musk apunta que Twitter conocía los hechos denunciados por su exjefe de seguridad, pero no los comunicó cuando se negoció la venta y cree que ello viola los términos pactados. Musk presenta esta misiva como una «notificación adicional» de cancelación a usarse en caso de que la Justicia determine que la primera, que trasladó el 8 de julio, no es válida. Las dos partes irán a juicio en octubre próximo en un tribunal especializado del estado de Delaware. Lee también: OTAN: «Modo más fácil de acabar con crisis alimentaria es terminar la guerra» Los abogados de Musk ya han citado a declarar a Zatko y han pedido documentos y comunicaciones suyas en el marco de ese proceso. A priori, las denuncias del exejecutivo sobre las cuentas falsas en la plataforma pueden ser las que más interesen al empresario, que acusa a Twitter de mentir sobre su número y que ha usado ese argumento para justificar la ruptura del acuerdo de adquisición. Lee también: Colombia: intento de fuga deja 49 reclusos muertos en cárcel Zatko, que fue despedido el pasado enero, ha facilitado información al Congreso estadounidense sobre supuestas irregularidades cometidas por Twitter e importantes problemas internos en un momento especialmente complicado para la empresa. En respuesta a esas acusaciones, Twitter aseguró que son parte de una «falsa narrativa» contra la empresa y que están plagadas de «inconsistencias e imprecisiones». «Las acusaciones del señor Zatko y el momento oportunista parecen estar diseñados para capturar atención y dañar a Twitter, a sus clientes y a sus accionistas», dijo la semana pasada un portavoz, haciendo referencia a la batalla legal con Musk. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Destacadas figuras literarias como Paul Auster y Gay Talese se reunieron en Manhattan para una lectura de las obras de Salman Rushdie en solidaridad con el escritor británico gravemente herido a puñaladas hace una semana. [Video] https://t.co/UlMv1mhEDX pic.twitter.com/ec54fzOwRG

Publicado: 30/8/2022

