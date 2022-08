Museo de Sitio Túcume celebra sus 30 años de creación con un variado programa

Entornointeligente.com /

La directora del recinto, Bernarda Delgado Elías, dijo que mañana sábado 13 se inicia el programa que recoge las actividades articuladas con las cinco áreas de trabajo del ecomuseo, en torno al patrimonio cultural, turismo sostenible, educación para la conservación, poblamiento urbano-rural, agricultura, paisaje y naturaleza, que involucran a 35 organizaciones del pueblo. Desde su creación, el recinto cultural ha dirigido sus esfuerzos en la preservación y conservación del complejo arqueológico, para lo cual trabaja en la educación patrimonial, entendiendo que un museo es más que un edificio, más que una colección de élite y más que un espacio para turistas. El museo tiene como antecedente de creación el primer proyecto de investigación arqueológica desarrollada dentro de la ciudad prehispánica asentada alrededor del cerro Purgatorio con 26 edificios piramidales monumentales, ejecutado entre 1989 y 1994 por gestión del explorador noruego Thor Heyerdahl, con la dirección del arqueólogo peruano Alfredo Narváez Vargas y el norteamericano Daniel Sandweiss. En 1992 se logró la construcción del museo de sitio por las gestiones de Narváez ante el Fondo de Promoción Turística, con la finalidad de albergar y exponer los hallazgos que develaron la historia del sitio. En esa época se descubrió pintura mural, relieves y arquitectura, que evidenciaron que el sitio era resultado de una ocupación que vino del Bosque de Pómac tras una crisis climática, según las investigaciones del director fundador del museo, Alfredo Narváez. Variado programa El Museo de Sitio Túcume , administrado por la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura, es la suma de patrimonio, territorio y comunidad. Las actividades, que se prolongarán hasta el 20 de agosto son las siguientes: Sábado 13 de agosto Jornada de limpieza pública: Ruta hacia el museo Túcume Participan: integrantes del ecomuseo Túcume, museo Túcume y personal Proyecto Arqueológico Túcume Domingo 14 de agosto Bicicleteada recreativa: Museo Túcume 30 años Dirigido: público en general Punto de concentración: parque principal Túcume Hora: 09:00 a. m. Festival de declamación: Homenaje al museo Túcume Participan: estudiantes de las IE de Túcume Hora: 10:00 a. m. Lugar: museo Túcume Festival de Gastronomía y Expoventa de Artesanía Curanderismo Bicitour Hora: 10:30 a. m. Lugar: museo Túcume Concurso de tejos Hora: 11:00 a. m. Participan: representantes de los caseríos La Raya, San Antonio y otros Lugar: museo Túcume Martes 16 de agosto Exposición fotográfica: La vida y obra de Thor Heyerdahl y Alfredo Narváez en Túcume Hora: 10:00 a. m. Lugar: Museo Túcume. Concurso Interescolar de Cometas Hora: 3:00 p. m. Lugar: sendero educativo del museo Túcume Miércoles 17 de agosto Relanzamiento de la biblioteca del museo Túcume Hora: 10:00 a. m. Lugar: biblioteca del museo Túcume Encuentro de diablicos de la región Lambayeque Hora: 11:00 a. m. Organiza: Área de Turismo Sostenible Ecomuseo Túcume Participan: diablicos de Túcume, diablicos de Mochumí y diablitos de Zaña Lugar: museo Túcume Jueves 18 de agosto Presentación de la obra de arte de Juan Ñañake Hora: 09:00 a. m. Dirigido al público en general Lugar: sala de usos múltiples del museo Túcume Elabora tu maceta con material reciclado Hora: 11:00 a. m. Organiza: Área de Agricultura, Paisaje y Naturaleza Lugar: vivero biohuerto del museo Túcume Dirigido: público en general Viernes 19 de agosto Encuentro de Curanderos Kontuc Túcume: Costa, Sierra y Selva Hora: 09:00 a. m. Lugar: anfiteatro del museo Túcume Pago a la madre Tierra Hora: 11:00 a. m. Lugar: templo de la Piedra Sagrada Conferencia: Historia de la Gestión Cultural del Museo Túcume – 30 años Ponente: Bernarda Delgado Elías Modalidad: virtual y presencial Hora: 3:00 p. m. Lugar: auditorio principal del museo Túcume Paseo de antorchas por las principales calles de Túcume Participan: instituciones educativas de Túcume Punto de concentración: parque principal de Túcume Hora: 6:00 p. m. Apertura nocturna con luna llena del museo Túcume Hora: 6:00 p. m. Festival gastronómico Expoventa de artesanía Bicitour Curanderismo Exposición de arte «Diálogo precolombino contemporáneo I» Hora: 6:30 p. m. Lugar: salas de exposición del museo Túcume Activación: ¡Pinta tu máscara y llévala contigo! Hora: 7:00 p. m. Organiza: Área de Patrimonio Ecomuseo Túcume Lugar: museo Túcume Festival de danzas locales y regionales Hora: 8:00 p. m. Lugar: museo Túcume. Viernes 20 agosto Ceremonia central de aniversario Hora: 09:00 a. m. Izamiento del pabellón nacional 09:15 a.m. Palabras de aniversario a cargo de Bernarda Delgado Elías, directora del museo Túcume 09:40 a.m. Palabras del niño Anthony Santamaría Suclupe, en representación del directorio de niños 09:50 a.m. Brindis de aniversario a cargo de Luis Alfredo Narváez Vargas, director fundador del museo Túcume 10:00 a.m. Presentación de la danza de diablicos a cargo del elenco de danzas del museo Túcume 10:15 a.m. Caritas pintadas a cargo de Angie Mirez, maquillista artística Festival gastronómico ‘Nuestras delicias tucumanas’ Expoventa de artesanía con Identidad Tucumana Curanderismo Danzas locales 10:30 a. m. 