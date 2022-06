Entornointeligente.com /

Andy Murray no participará en el torneo de Queen’s debido a una lesión abdominal, pero espera poder llegar a tiempo para Wimbledon. El escocés alcanzó la semana pasada la final del torneo de Stuttgart, donde sintió unas molestias en el abdomen en la derrota contra Matteo Berrettini.

Murray, dos veces ganador en Wimbledon, no podrá estar esta semana en Queen’s, torneo que conquistó en cinco ocasiones y en el que triunfó en los dobles en 2019 junto a Feliciano López. El tenista británico tenía previsto debutar este martes contra el italiano Lorenzo Sonego.

«Tras someterme a un escáner esta tarde, hemos visto que tengo una lesión abdominal que no me permitirá jugar en Queen’s. Este torneo significa mucho para mí y es una pena no poder jugar, especialmente después de los buenos partidos que he jugado en hierba», informó el tenista de 35 años.

Su baja en Queen’s es también un golpe a las esperanzas del veterano jugador de ser cabeza de serie en Wimbledon. Ahora mismo, Murray es el número 47 del mundo, pero, con una buena participación en el torneo londinense, unida a la baja de los rusos y bielorrusos, más las ausencias de última hora, podría haber escalado hasta meterse entre los 32 mejores.

Su objetivo es jugar alguna exhibición la próxima semana y llegar en perfectas condiciones a Wimbledon, donde triunfó en 2013 y 2016.

Con información de Efe.

