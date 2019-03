Muro fronterizo: el voto de Rand Paul y la declaración de emergencia nacional

Entornointeligente.com /

(CNN) — Es probable que el Senado ahora tenga suficientes votos para aprobar una medida que bloquee la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump después de que el senador Rand Paul manifestara su apoyo a la resolución de desaprobación.

“No puedo votar para otorgar poderes extraconstitucionales al presidente”, dijo el sábado el republicano de Kentucky, según el Bowling Green Daily News.

“No puedo votar para darle al presidente el poder de gastar dinero que no fue asignado por el Congreso”, dijo Paul en una cena de recaudación de fondos del Partido Republicano del Condado de Warren, según el periódico. “Puede que queramos más dinero para la seguridad fronteriza, pero el Congreso no lo autorizó. Si quitamos esos cheques y saldos, es algo peligroso”.

La resolución fue aprobada el martes por la cámara, con 13 republicanos votando junto a los demócratas.

Los demócratas del Senado necesitan que cuatro de sus colegas republicanos voten con ellos para que la medida pase allí. Junto con Paul, la senadora republicana Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, han indicado que votarán a favor de la resolución.

Entonces, a menos que uno de los 47 demócratas del Senado vote inesperadamente en contra, la resolución ahora tiene suficientes votos para ser enviada al escritorio del presidente, donde enfrentará un veto prometido: el primero en el cargo de Trump.

Trump había dicho en febrero que vetará la resolución al “100%”.

“Tenemos demasiadas personas inteligentes que quieren seguridad fronteriza, por lo que no puedo imaginar que pueda sobrevivir a un veto”, dijo el presidente a los periodistas en la Oficina Oval. “Pero lo vetaré, sí”.

El Congreso necesitaría una mayoría abrumadora (dos tercios de sus miembros) en ambas cámaras para anular el veto de Trump, lo cual es poco probable.

Trump firmó un proyecto de ley de gastos el mes pasado que mantuvo al gobierno abierto y proporcionó 1.375 millones de dólares para un muro fronterizo. Pero rápidamente declaró una emergencia nacional para desbloquear miles de millones de dólares en fondos federales para construir el muro fronterizo, pasando por alto al Congreso luego de que los legisladores se negaran a cumplir con su solicitud multimillonaria para su máxima prioridad doméstica.

El presidente y su administración han argumentado que hay una “crisis” en la frontera sur, afirmando que hay una “invasión” de drogas e inmigrantes indocumentados.

Algunos republicanos han expresado su preocupación de que la declaración de Trump sea un abuso del Ejecutivo, establezca un precedente para que un presidente demócrata haga lo mismo y enfrente desafíos legales, lo cual ya es el caso.

Mientras apoyan la seguridad fronteriza, los senadores republicanos Lamar Alexander, de Tennessee; Mitt Romney, de Utah; Pat Toomey, de Pennsylvania, y Roger Wicker, de Mississippi, se han manifestado abiertamente en contra de la declaración de emergencia nacional, pero han negado sus decisiones sobre si votarán o no para bloquearlo.

No está claro cuándo votará el Senado la resolución. Tiene 18 días desde el día en que la Cámara aprobó la resolución el martes. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, dijo que la votación tendrá lugar antes de un receso a fines de este mes.

Manu Raju, Lauren Fox, Clare Foran y Alex Rogers, de CNN, contribuyeron a este informe.

