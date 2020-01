Murió Raúl Amundaray, el eterno galán de las telenovelas #Raulamundaray

Entornointeligente.com /

Luego de varios rumores e informaciones contradictorias, finalmente se confirmó que el primer actor venezolano Raúl Amundaray falleció este 21 d enero en la ciudad de Houston (Texas), en Estados Unidos. Tenía 82 años.

A través de la red social en Twitter, el periodista Simón Villamizar, dio a conocer la triste noticia, tras haber desmentido previamente la información.

Explico: apenas leímos la noticia en redes, llamamos a la esposa de Raul Amundaray. Nos informó que era falso, pero que su estado de salud era grave y que se encontraba reunida con sus familiares. Ella acaba de llamar a mi productora para informar, muy avergonzada, que sí murió

? Simon Villamizar (@SimonBestia) 21 de enero de 2020

La información sobre el fallecimiento fue difundida en principio por la periodista Carmela Longo.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre las causas del deceso, o sobre las circunstancias en que se produjo.

El rey de la telenovelas “La televisión fue un medio por el cual me di a conocer, que me ha dado inmensas satisfacciones y espero que no haya pasado por debajo de la mesa, que me recuerden con cariño y con amor”, comentó Raúl Amundaray a al revista de un importante diario nacional hace unos años.

Raúl José Amundaray Castro (Caracas, 18 de mayo de 1937) es recordado como uno de los galanes más importantes de la televisión venezolana. También destacó locutor, declamador, profesor de actuación y fundador del Teatro de Cámara de Caracas.

Junto a Marina Baura Tras contar con varios créditos en radionovelas y en teatro, debutó en RCTV junto a Amalia Pérez Díaz, otra leyenda de la televisión venezolana, en una obra Jean Cocteau.

Su primera gran éxito llegó con la telenovela El derecho de nacer en 1965. La producción alcanzó tanta popularidad que el canal tuvo que extender las emisiones hasta los sábados, durante dos años.

Lea también: Galilea Morillo también tiene su “cocotero” Con Mayra Alejandra Siendo apenas su segundo estelar, resultó arrollador y le convirtió en el galán mas codiciado de los años sesenta y setenta en el país y otros lugares de Latinoamérica, llegando a participar en más de 30 dramáticos.

“Esa telenovela fue un éxito sin precedentes. Todo el país se paralizaba. Allí hice el papel protagónico como Albertico Limonta , un médico que estaba condenado a morir al nacer, porque su abuelo ordenó su asesinato (había sido fruto de una relación extramatrimonial) pero que pudo salvarse», comentó Amundaray al portal Al Navío.

Con Lupita Ferrer «En esa época no había videotape y se grababa en vivo. No había margen para el error. Fueron unos años maravillosos. Cuando iba a los estadios de béisbol, las muchachas me arrancaban la camisa. Mi madre quedaba sorprendida cada vez que llegaba a casa con la camisa rota”, complementó el artista, quien tenía como ideales en la actuación a los actores Paul Newman y a los venezolanos Rafael Briceño y Enrique Benshimol.

Fue Drácula en un teleteatro de RCTV Cristina (RCTV, 1970); La usurpadora (RCTV, 1971); Raquel (RCTV, 1973) , Piel de zapa (RCTV, 1977); Mabel Valdez, periodista (RCTV, 1979); El asesinato de Delgado Chalbaud ((RCTV, 1980), ¿Qué pasó con Jacqueline (RCTV, 1982); Cristal (RCTV, 1985), Emperatriz (Marte TV, 1990), El país de las mujeres (Venevisión, 1998), ¿Vieja yo? (Venevisión, 2008) y Voltea pa? que te enamores (Venevisión, 2006), entre otras, fueron algunas de las producciones que protagonizó, o en las que participó.

Debido al declive de la industria televisiva nacional y a la crisis que enfrenta el país, Amundaray tenía ya varios años residiendo en Houston, aunque siempre expresó la esperanza de volver a Venezuela.

