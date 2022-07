Murió Yasmin «Jessie» Duarte, histórica activista y asistente de Nelson Mandela

Entornointeligente.com /

Nacida en Johannesburgo el 19 de septiembre de 1953, Duarte ayudó a establecer estructuras para la sección femenina del CNA en las décadas los años 70 y 80, antes de convertirse en una figura destacada en el Frente Democrático Unido contra la segregación racial en la era del apartheid.

Informate más En medio de sospechas de traición, Zelenski destituyó a dos funcionarios de alto rango Mandela la nombró asistente especial cuando salió de la cárcel en 1990, cargo que ocupó hasta que él se convirtió en presidente, en 1994.

Duarte había sido designada secretaria general del CNA en mayo de 2021, cuando el hasta entonces titular, Ace Magashule, fue suspendido en espera de su juicio por cargos de corrupción.

Sin embargo, meses más tarde dejó ese cargo para tratarse el cáncer que finalmente le provocó la muerte.

Condolencias Diversos partidos políticos sudafricanos expresaron sus condolencias y el recuerdo de las luchas emprendidas por Duarte en defensa de los derechos de los palestinos y la emancipación de la mujer.

«El sentido de la justicia de Jessie Duarte era agudo, y su simpatía por los pobres, los vulnerables, los indigentes y los marginados, profunda», afirmó el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa .

https://twitter.com/CyrilRamaphosa/status/1548673565796573187 May we all strive to honour her life by doing everything within our means, sparing neither strength nor courage, to achieve the free, united and equal society for which she so gallantly fought.

May her soul rest in peace.

Hamba Kahle Mkhonto. #RIPJessieDuarte pic.twitter.com/3q2HgD5qfb

— Cyril Ramaphosa (@CyrilRamaphosa) July 17, 2022 «Ella asumió su causa y se mantuvo firme en sus principios, incluso cuando su postura atrajo críticas o ataques personales; fue una defensora de los oprimidos en todas partes», agregó el mandatario, según el portal de noticias News24.

Los restos de Duarte fueron sepultados este domingo mismo, después de un funeral siguiendo los ritos musulmanes, en el cementerio de Westpark, en Johannesburgo, según la agencia de noticias Europa Press.

