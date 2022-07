Murió trágicamente trabajador de la ULA tratando de cruzar selva del Darién

Entornointeligente.com /

Otro migrante venezolano perdió la vida este viernes cuando intentaba cruzar la peligrosa selva del Darién , en la búsqueda de llegar a Estadios Unidos, empujados por la grave crisis económica y social que atraviesa el país.

En su cuenta de Instagram la autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA) en Táchira dieron cuenta que la persona fallecida se llamaba José Gerardo Díaz Sandoval, y trabajaba en el àrea administrativa de la institución.

LEA TAMBIÉN: MIGRANTES VENEZOLANOS REGRESAN AL PAÍS PERO NO PARA QUEDARSE: «EL SE ARREGLÓ, NO EXISTE» El hombre era técnico superior en informática y durante su ejercicio profesional, desarrolló múltiples facetas dentro de la actividad universitaria, las cuales siempre, «llevó a cabo de forma eficiente y eficaz, en pro del desarrollo institucional».

CRUZANDO LA SELVA DE DARIÉN En un comunicado difundido en las redes sociales de la Universidad de Los Andes se indicó que el venezolano falleció tratando «de construir un mejor porvenir económico para él y su familia».

«Su historia, lamentablemente, se suma a las que, a diario, se conocen de connacionales que emigran de Venezuela; buscando nuevas oportunidades de desarrollo en otras Naciones», precisó la misiva.

De igual manera manifestaron su solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos; en especial a su madre: Ligia Sandoval, jubilada y alma mater de la sede ubicada en el estado Mérida.

«Rogamos para que Dios, les brinde la fortaleza necesaria, a los fines de afrontar esta triste e inesperada partida», añadieron.

EL INFIERNO DEL DARIÉN Por medio de un reportaje realizado por el canal argentino Todo Noticias (TN), se mostró el camino que siguen los migrantes y, algunas de estas personas, compartieron su experiencia.

«Aquí se pone a prueba la mente (…). Mientras tú no tengas mente positiva de seguir adelante, se va a agotar tu cuerpo (…). El que quiere puede», dijo un hombre al inicio del viaje.

Sin embargo, varios rompieron a llorar al salir del corredor limítrofe, incluida una venezolana, quien afirmó que el recorrido fue «feo», peor de lo que ella había imaginado.

«Nunca pensé. Me aventuré, pero sin pensar que era una cosa tan fea y tan dura. Demasiado dura, no se lo deseo a nadie (…). Es una cantidad de personas que se murieron, que pudimos haber sido nosotros» , manifestó. «El Darién no se lo deseo a nadie, es duro», expresó otro migrante, también entre lágrimas.

«Eso una fue locura, hermano. Vimos personas morirse, personas infartadas. Niños, mujeres. Padres ahorcándose porque se les morían los niños ; de todo, muchas locuras. El momento más duro fue cuando pasamos esas montañas y caminábamos sin comida y sin agua. No vengan con sus hijos», reiteró.

