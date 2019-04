Murió Pastor López, la alegría de diciembre

Entornointeligente.com / “Yo soy ‘El Indio’ Pastor, como me dicen cariñosamente, / de toda Colombia son mis canciones y a toda Colombia cantaré”. Pastor López ha muerto. El artista venezolano, cuya música alegró los diciembres colombianos como pocas, falleció en Cúcuta a las 7:45 de la noche de este viernes tras un complejo cuadro clínico cerebral que obligo a su hospitalización el pasado martes y que hoy pone fin a su vida, confirmó la Clínica del Norte en un comunicado. López fue ingresado a la Clínica Central de esa ciudad el martes 2 de abril con malestares aparentemente leves: dolor de cabeza, somnolencia y mareo. Dada su avanzada edad, de 74 años, los médicos practicaron exámenes para determinar las razones de sus dolencias. Tras una tomografía cerebral, fue hallada una isquemia cerebelosa bilateral. Con el paso de las horas, su deterioro neurológico se acentuó comprometiendo sus funciones vitales, lo que obligó a que fuera internado en cuidados intensivos el mismo 2 de abril. En contexto: Pastor López permanece en coma con pronóstico reservado Para la mañana del pasado jueves, los médicos que trataban al músico anunciaron que López se encontraba en coma inducido con soporte ventilatorio y un pronóstico de salud “muy reservado”. Durante las horas de hospitalización, su familia lo acompañó en medio de los miles de mensajes de cariño y fuerza que recibía de los colombianos vía redes sociales. El artista dejó un legado musical importante, acompañando las fiestas decembrinas de las ciudades, poniendo a bailar con su son a jóvenes y adultos. Un colombiano más “El Indio Pastor”, como era conocido, nació el 14 de junio de 1944 en Barquisimeto, Venezuela. Como suele ser natural en la condición humana, López no eligió dónde nacer, pero sí tuvo claro desde el principio de su carrera que su vida estaría ligada a Colombia. Comenzó interpretando música llanera, lo que hizo que su nombre fuera reconocido no solo en este país sino en el resto del continente latinoamericano y en Estados Unidos, donde la comunidad latina lo acogió con especial furor. Su combo musical, integrado casi en su totalidad por colombianos, recorrió el territorio nacional entre aplausos y un cariño especial. Durante décadas, su música fue el sinónimo del diciembre colombiano. Luces, velas, familia y Pastor López. Tras su partida, seguramente una de sus canciones se cantará con especial cariño. En el brindis que su voz propuso por el hijo ausente, su fanáticos encontrarán el último adiós al artista. “Vamos a brindar por el ausente / que el año que viene esté presente”. Ningún diciembre será otra vez igual.LINK ORIGINAL: El Colombiano

