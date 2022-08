Murió Olivia Newton-John a los 73 años

Entornointeligente.com /

«Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama», indicó el esposo, que pidió que «en lugar de flores» los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John , dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como If Not for You , Let Me Be There y Have You Never Been Mellow , su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease .

Fuente: EFE.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

