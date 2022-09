Murió Mijaíl Gorbachov 

Entornointeligente.com /

ítalo Cortés. LA PRENSA DE LARA.- LA MUERTE DE GORBACHOV.- A los 91 años de edad falleció el último líder de la Unión Soviética. Montado en la » perestroika » que para muchos significa «reestructuración» y el » glasnot » que habla de » transparencia «, penetró por dentro al PCUS , Partido Comunista de la Unión Soviética, generando una división en su estructura. Apoyó un nacionalismo soterrado que en algunos territorios de la URSS llegó a usar la violencia para establecer fronteras, donde antes no las había. Esto y muchas otras cosas no las supo manejar Gorbachov. Se habló del rol que jugó EE. UU. a través de sus presidentes, como Ronald Reagan y George Bush, padre, que recibían con elogios, a » Gorby » cuando este accedía a todo lo que sus «adversarios de antaño» le pedían. So pretexto que con la «perestroika y el glasnot » se conseguiría la «paz mundial», Gorbachov traicionó a su patria, la URSS, a su partido el PCUS, al marxismo-leninismo y generó condiciones de hambruna y delincuencia que afectaron a la ex-URSS en la década de los 90. Hoy, EE. UU. y la Unión Europea «lo lloran» y al decir de Mao, «por algo será». Tal es así, que Gorbachov retirado de la política intentó volver como candidato presidencial ante la Federación Rusa y obtuvo una votación inferior al 1%.

LA GUERRA CON UCRANIA.- En tiempos de la URSS, tanto Georgia como Ucrania eran dos «unidades administrativas», favorecidas con los subsidios que le llegaban desde el poder central. Sabemos lo que pasó con Georgia que se independizó, tratando de llevarse a Abjasia y a Osetia, lo cual desató una guerra con Rusia. Occidente obviamente apoyó y estimuló a Georgia. Ahora ocurre con Ucrania, una «creación administrativa» de Lenín, que en su parte occidental muchos veneran a Stepan Banderas un nazi-nacionalista que luchó bajo los «hitlerianos». El nazismo que se suponía erradicado, florece en muchas partes, particularmente en Europa. El conflicto Ucrania-Rusia se debe en gran parte a la herencia que dejó Gorbachov.

TARDE PIASTE, GORBACHOV.- Uno de los acuerdos establecidos entre Gorby y los líderes de EE. UU. y la Unión Europea fue que la extinción de la URSS, la demolición del «Muro de Berlín», también incluiría la disolución del «Pacto de Varsovia» a lo que imagino, todo Occidente aplaudió y felicitó a «Gorby», apodo que le gustaba oir, de parte de sus enemigos de otrora. No creo que Gorbachov fuera «ingenuo» y creyera «a pie juntillas» la promesa que los países del Pacto de Varsovia no entrarían a la OTAN y no admitirían «bases militares» en sus naciones. Con ello, Gorbachov entregó la URSS a Occidente. Con esa renuncia de seguir siendo una «potencia de primer nivel», Gorby cedió a EE. UU. el rol de «hegemón», «gendarme único». Ya retirado, señaló que creía haber sido engañado por Occidente. Hoy la concepción de «un nuevo orden mundial», un mundo multipolar, tiende a deshacer la «debacle» que Mijaíl Gorbachov le dejó al mundo entero. Ya fallecido, sólo nos queda decir: » Descansa en paz».

