Murió la actriz Mary Alice que interpretó al Oráculo en The Matrix Revolutions

Medios en EEUU reportaron la muerte de Mary Alice, actriz ganadora del Emmy, recordada por formar parte del elenco de The Matrix Revolutions (Matrix Revoluciones) como Oráculo.

Además de algunas famosas producciones en los años 90 como Desesperates, Malcolm X o las series de televisión I’ll Fly Away y A Different World.

Variety reporta que murió el miércoles 27 de julio en la ciudad de Nueva York, según lo dicho por parte de la policía. Sin embargo, no dieron detalles sobre su causa de muerte.

¿Quién fue Mary Alice?

Con el nombre de nacimiento Mary Alice Smith, la actriz nació en Indianola, Mississippi y se dedicó desde una temprana edad a la actuación, comenzando por el teatro.

Tras experimentar con el teatro comunitario y la educación, llegó a Broadway para comenzar una reconocida carrera a finales de los 60 y principios de los 70.

En 1974 finalmente debutó en el ámbito cinematográfico con créditos en The Education of Sonny Carson, película del director Ivan Dixon.

Tras esto, aparecería en prácticamente 60 producciones entre series, películas e incluso voz para videojuegos, específicamente de la misma saga de Matrix.

Durante su carrera, uno de los máximos galardones que ganaría sería el Emmy a la Mejor Actriz de Reparto, específicamente por la serie dramática I’ll Fly Away de 1993.

También sería acreedora a un premio Tony en 1987 gracias a su participación en la obra de teatro Play for Fences.

Además, entraría al Salón de la Fama del Teatro Americano en el año 2000, para retirarse un poco más tarde, en 2005 luego de salir en un capítulo de la serie Kojak, que es su último crédito conocido.

