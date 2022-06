Murió durante 18 minutos, pero sus hijos pequeños le devolvieron la vida

Entornointeligente.com /

Stuart Waters, de 48 años, sufrió un paro cardíaco mientras estaba al volante.

Había llevado a sus hijos, Sadie, 10 y Jude, 7, de regreso de la práctica de fútbol la noche del 1 de marzo.

De repente, se sintió enfermo y dejó de responder.

Sus hijos fueron los únicos que entraron en acción y corrieron en busca de ayuda.

Stuart dijo: «El oficial de policía que estaba allí en ese momento dijo que, en esa situación, la probabilidad de sobrevivir era de una en 10, pero afortunadamente yo era el indicado. Nunca es algo que quieras que tus hijos vean, pero es un momento de mucho orgullo, obviamente por las razones equivocadas, pero estoy muy orgulloso de ellos y no podría pedir mejores hijos. Al final del día, ayudaron a salvar mi vida, así que les debo mucho. No creo que los niños se den cuenta del alcance total de lo que sucedió, simplemente hicieron lo que les resultó natural, pero creo que en el fondo saben lo increíble que han hecho».

Al recordar el momento aterrador en que su padre sufrió un paro cardíaco, Sadie dijo: «Antes de que sucediera, papá dijo ‘Oh, no, ha vuelto a pasar’, lo cual no sabíamos qué significaba, así que Jude se quedó en el auto. Estaba confundida pero también asustada al mismo tiempo porque no sabía qué estaba pasando o qué hacer, así que corrí a la casa y comencé a tocar la puerta».

Jude continuó: «Sadie corrió hacia la puerta para buscar a mamá que estaba en el baño y yo me quedé en el auto para ver si papá estaba bien, pero no respondió. Estaba realmente confundida porque no sabía lo que pasó, asustado y un poco triste».

Mientras estaba en el auto, Jude tomó la iniciativa de desabrochar el cinturón de seguridad de su padre.

Su esposa Leanne, de 38 años, reconstruyó lo que había sucedido.

Ella dijo: «Salí corriendo a buscar ayuda y dos mujeres, Emma y Gemma, salieron. Sacaron a Stuart del coche y le hicieron resucitación cardiopulmonar en la carretera. Luego llegaron los servicios de emergencia y todos estuvieron trabajando en él durante mucho tiempo. Querían ponerlo en coma y llevarlo al King’s College Hospital de Londres porque no estaba respondiendo como esperaban. Pero lo pusieron en la parte trasera de una ambulancia y continuaron trabajando en él mientras lo llevaban al hospital de Pembury».

Unos 30.000 casos de paro cardíaco ocurren fuera de un hospital cada año en el Reino Unido, dice la Fundación Británica del Corazón.

Si el corazón no se mantiene funcionando con reanimación o reiniciado con un desfibrilador, que se encuentra en lugares públicos, los pacientes pueden morir en cuestión de minutos.

Solo una de cada 10 personas sobrevive a un paro cardíaco fuera del hospital.

Leanne dijo: «No estaban seguros durante los próximos días de lo que iba a pasar porque su cerebro había estado privado de oxígeno y estaban preocupados por el daño cerebral. Afortunadamente, los escaneos mostraron que todo estaba bien y solo le tomaría un poco de tiempo recuperar la memoria».

A pesar de que Stuart había dicho «oh no, ha vuelto a pasar», sufrió su primer paro cardíaco ese día.

Estuvo legalmente muerto durante 18 minutos.

Stuart estuvo en el hospital durante ocho semanas y le colocaron un minidesfibrilador en el pecho para evitar otro paro cardíaco.

Desde entonces ha vuelto a casa y está en su quinta semana de recuperación, ya que un paro cardíaco y su impacto en el cerebro pueden tener síntomas a largo plazo.

El ex camionero perdió su licencia para conducir debido a su condición, pero le dijeron que habrá un trabajo diferente para él cuando esté lo suficientemente bien.

El 22 de mayo, el sargento de policía Joe Breen y PC Steven Shipley le entregaron a Sadie y Jude un Certificado de resiliencia del equipo escolar por su valentía.

La familia extendió su agradecimiento a todos los que ayudaron el día del incidente.

Stuart dijo: «Un gran agradecimiento a los vecinos, especialmente a Emma y Gemma, quienes realizaron la RCP, y a nuestros otros vecinos que ayudaron. Gracias a mi esposa e hijos, los servicios de emergencia, el trabajo me ha ayudado a mí y al equipo de fútbol también; así como la escuela infantil, Skinners’ Kent Primary».

