Murió «An An», el panda más longevo del mundo

Asimismo, anexaron que el animal murió por su avanzada edad y se le practicó la eutanasia para evitar que siga sufriendo.

An An había llegado al parque hace 23 años como un regalo del gobierno de China , y lo hizo acompañado de Jia Jia, una hembra que fue el panda más longevo del mundo .

El procedimiento se llevó a cabo aproximadamente a las 8:40 am (hora local) en la casa de An An en The Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures en Ocean Park. Su edad de 35 años es aproximadamente equivalente a 105 años en edad humana.

Por otro lado, fuentes del lugar precisaron que en las últimas semanas, An An tuvo una severa disminución en la actividad física y la ingesta de alimentos. Se le extrañará por su «inteligencia y alegría» , remarcaron.

El comunicado «El panda gigante An An falleció el 21 de julio de 2022 a los 35 años (el equivalente a 105 años en la edad humana) . An An era el panda gigante macho más longevo del mundo bajo cuidado humano y vivía en Ocean Park Hong Kong desde 1999. An An es un miembro indispensable de nuestra familia y ha crecido junto con el Parque. También ha construido un fuerte vínculo de amistad con lugareños y turistas por igual. Desde que Jia Jia llegó a Hong Kong con An An en 1999, han apoyado los esfuerzos del Parque para promover la naturaleza y los ecosistemas entre los visitantes como sus embajadores y fueron amados por visitantes de todo el mundo» .

«Queremos expresar nuestra gratitud a An An por todas las cosas maravillosas que trajo a la gente de Hong Kong y a nuestros visitantes de todo el mundo, ya que fue un verdadero embajador de la conservación y los mensajes educativos. El parque albergará libros de condolencias en The Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures a partir de hoy. Si no puede visitarlo en persona, puede dejar el pésame en la sección de comentarios para rendir homenaje a An An» .

