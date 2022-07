Murió Adonay, la mujer que inspiró una de las más conocidas canciones de música tropical en Colombia

Entornointeligente.com /

Uno de los éxitos musicales más escuchados tras generaciones en diciembre por los colombianos es Adonay, interpretada por Rodolfo Aicardi con la orquesta Los Hispanos. En las últimas horas, se conoció sobre el fallecimiento de la mujer que alegró por años a las celebridades de este mes.

Adonai Ardila Urueña , de 87 años de edad, fue la inspiración para protagonizar la historia de un amor de una de las canciones que más disfrutan los colombianos en época de diciembre.

El pasado 9 de julio la mujer tuvo un procedimiento quirúrgico para dar solución a la hemicolectomía que sufría, el tratamiento se efectúa para extirpar uno de los lados del colon. Después de cuatro días en recuperación, el miércoles 13 de julio sobre las 10 am en su lugar murió Adonai Urueña por una falla cardíaca,.

La musa de inspiración de Julio Erazo , quien después de conocer una carta y la historia de amor entre la mujer y Manuel Agustín Sevillano, oriundo de Tumaco, decidió componer la famosa canción exitosa de la música tropical colombiana.

De acuerdo a información de Adonai Ardila y compartió en su momento con Ecos del Combeima, a la edad de 17 años cuando residía en el municipio de Planadas, enamoró a un soldado del Ejército, quien en medio de su amor le prometió regresar luego de estudiar , para hacerla su esposa.

» Por allá en 1952 o en el 54 tuve un novio que era de Tumaco Nariño y se llamaba Manuel Agustín Sevillano, él era negrito, vivíamos en Planadas y como manteníamos mucho contacto con el Ejército porque eran los que nos cuidaban……yo lo conocí, se enamoró de mí y yo de él, entonces fue a hablar con mis padres para pedirles permiso y ser novios pero no lo aceptaron me prohibieron que me fuera de pronto a casar con él puesto que no les gustaba por ser negro y no tener nada que ofrecerme, ellos no lo querían «, relató la mujer.

Asimismo, Betty Erazo, hija de Julio contó para el diario Semana que, » mi papá iba a El Banco (Magdalena), donde había una emisora y en ocasiones lo invitaban. Él siempre iba y Adonay vivía cerca de la emisora y ahí fue donde él la conoció. De Adonay no sabíamos si era de Manizales o era de Pereira, no lo tenemos claro, pero era de alguno de esos dos lugares y fue precisamente donde mi papá se conoció con ella » , recordó.

Luego de eso, Adonai y su familia se trasladaron de lugar de residencia. Después de unos años, la mujer conoció a otro hombre con quien se casó y ante este hecho, el militar en medio de su tristeza le envió una carta que se convirtió en melodía exitosa.

» Cuando él se dio cuenta que yo me había casado, un día volvió y me envió una carta donde me reclamaba y ahí me escribió la canción que decía: ‘Por qué te casaste y no me esperaste’, entonces yo ya estaba casada me dio tristeza pero ya no había remedio porque estaba en matrimonio con otro hombre y todo terminó ahí, la carta se me embolató con el correr del tiempo y no sé qué pasó con ella «, declaró Adonai.

