Muñoz: “Ahora es el momento para acumular carga física y asimilar los conceptos del míster” – AS.com

Javi Muñoz fue presentado en la sala de prensa de Mendizorroza con los honores de un fichaje , cosa que por ejemplo no ha pasado con el argentino Ramón Miérez. En realidad se trataba de un jugador que ya era propiedad del club vitoriano pero que la pasada temporada la pasó cedido en el Oviedo. El Director Deportivo del Alavés, Sergio Fernández, advirtió que había regresado para quedarse en la primera plantilla.

Desde la concentración del equipo en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, Javi Muñoz lo tiene muy claro. ” La pretemporada sirve para ir cogiendo ritmo de trabajo, aumentar la carga física, que está siendo bastante importante, y para ir asimilando los conceptos que nos transmite el míster. Tenemos que ir mejorando y conociéndonos cada vez mejor entre todos nosotros. Es lo que toca ahora”, aseguró el de Parla.

Javi Muñoz Alavés Centrocampista España Estadísticas En ese sentido, la predisposición del centrocampista es absoluta. Aunque está llamado a ser uno de los jugadores creativos que lleven la manija en la medular, Asier Garitano también lo ha utilizado en el carril en algún amistoso de la pretemporada. “Hago lo que me pide el míster, también puedo partir desde la banda para luego jugar hacia el centro . Trato de hacerlo lo mejor posible y la idea es aportar lo máximo de lo que me pidan. Estoy contento a nivel personal porque el vestuario me ha acogido muy bien desde el primer día. En ese sentido hay un muy buen ambiente”, añadió.

El Alavés juega este sábado su tercer partido de pretemporada. Tras ganar al Leioa y perder con el Fuenlabrada, se las verá en Los Ángeles de San Rafael con el Albacete a las 19:00 horas. Una vez finalizado el encuentro, partirá de vuelta a casa y dará por concluida la concentración de este verano. Son días de convivencia para que los nuevos jugadores puedan conocer a los viejos. Hay muchas horas muertas que se pasan de múltiples maneras. ” La gente aprovecha para descansar, ver series de televisión o jugar a la Play”, comentó en ese sentido Javi Muñoz.

