Desde há cerca de dois meses que as localidades de São Domingos e São Francisco da Serra, em Santiago do Cacém, estão a ser abastecidas de água com camiões cisterna. «São as zonas mais secas do concelho, por vezes chove noutras áreas e ali não», relata o presidente da câmara municipal, Álvaro Beijinha.

