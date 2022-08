Municipios del sur sufren apagones de más de 10 horas  

Entornointeligente.com /

La deficiencia de energía eléctrica es un dolor de cabeza para los habitantes al sur del estado Bolívar, que diariamente se quedan de cinco a diez horas al día sin el servicio.

Para muestra lo que ocurrió este miércoles en El Callao. De acuerdo a un sondeo por las comunidades, en el centro del pueblo, por ejemplo, quedaron sin luz desde las 11:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

«Estamos sobreviviendo. No podemos ni tener comida en la nevera, porque la perdemos», comentó un residente callaoense, quien aseguró que en esa población el servicio «nunca ha sido bueno», pero en las últimas semanas las fallas eléctricas han llegado a superar las 12 horas.

En Guasipati, tampoco se escapan de los cortes de luz, calculan un aproximado de cinco horas diarias sin la conexión. «Ni no tienes planta eléctrica, no trabajas», coincidieron los pobladores consultados.

Sector comercio golpeado

Los presidentes de las diferentes cámaras de comercio e industrias de Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana al sur del estado, se unieron para hacer un llamado al Ministerio de Energía Eléctrica y representantes de Corpoelec por la grave situación que viven los municipios con más de ocho horas de duración que generan cuantiosas pérdidas económicas y desmejoras de la calidad de vida de sus habitantes.

A través de un comunicado, Pedro Yépez -presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Roscio- expresó «esta es una zona de comercio muy importante para el país por su ubicación estratégica y por su condición industrial, somos una zona minera en pleno auge, por tal razón, es imperativo que existan la condiciones mínimas para que podamos seguir trabajando».

Mientras que Seferino Chacín -presidente de la Cámara de Comercio de El Callao- consideró que no se justifica la suspensión del servicio en todo el sur, «así no se puede trabajar, y así no podemos apoyar al gobierno en el desarrollo económico del país, todos somos corresponsables y por eso Corpoelec debe asumir el compromiso y la responsabilidad de cumplir con un servicio eléctrico eficiente».

Entre tanto Mansur Zakhia hizo referencia a la cantidad de agremiados «son más de 6 mil comercios e Industrias que pertenecen a estás Cámaras y que hoy alzan su voz para pedir a los entes responsables la solución de esta grave problemática que ya no se tolera», según el escrito oficial.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Gran Sabana, Jean Franco Fabi, el comercio con Brasil se ve afectado, a su juicio paralizan las actividades económicas generando pérdidas millonarias.

«Tengo una carnicería y me he visto afectado con los cortes eléctricos, 10 reses casi en su totalidad pérdidas por no estar refrigeradas, así como yo están más 50 compañeros carniceros, no podemos más, el llamado es al Ministro de Energía Eléctrica a Corpoelec y al presidente Maduro para que por favor resuelvan está situación, nosotros siempre hemos apostado por el desarrollo económico de nuestro país, hemos invertido dinero en nuestros negocios para que a nuestra gente no le falten los alimentos en sus mesas», recalcó Julio Pérez, comerciante del municipio Roscio y agremiado.

Los comerciantes piden a la estatal y Gobierno Nacional una revisión exhaustiva del sistema eléctrico en la zona, mantenimiento, adecuación e inversión necesaria debido al crecimiento acelerado de los pueblos y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp. com/H3jktHpqn4cKVS4NZdKEuj

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com