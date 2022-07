Municipio Cabimas: Petroleros del Zulia y equipo político de Ambrosio ofrecen clínica deportiva y Jornada social en El Golfito

Entornointeligente.com /

Poniendo todo su esfuerzo en el ámbito social, este domingo la organización de Beisbol Petroleros del Zulia en conjunto con el equipo político de esta parroquia realizaron una Jornada social que incluyo una clínica deportiva para todos los niños y jóvenes del Sector el Golfito en la Parroquia Ambrosio de esta localidad.

La actividad, se desarrollo desde tempranas horas de la mañana en las inmediaciones del estadio «El Nido de Los Pájaros», ubicado en este populoso sector del municipio, gracias a un trabajo en conjunto con los vecinos y con el apoyo de la Alcaldía de Cabimas.

En sus palabras, el Lcdo. Jhonatan Morles, Gerente general de la organización deportiva de la Costa Oriental del Lago aseguró, que está actividad, se ha puesto en práctica en varías zonas y varíos municipios de la Sub región Costanera, «enseñarles a los niños técnicas, por parte de éstos jugadores que ya tienen más edad y mucha experiencia, algunos profesionales y técnicos también,. Que sepan que la pelota no es solo agarrar un guante y tirar, no!, son un conjunto de técnicas «, sentenció.

Por su parte José Tigrera, habló por la organización vecinal, agradeció todo el esfuerzo de esta organización deportiva y el Ayuntamiento local para darle un rato de esparcimiento y distracción a todos los niños de esta comunidad, «queremos recuperar a ese niño que anda en la calle, ese niño que está en la esquina el que lo estudia, que está abandonado por la sociedad ‘ aseguró.

Según sus organizadores, en la actividad, participaron alrededor de unos ciento cincuenta niños, quienes pudieron disfrutar de la actividad realizada por parte de todos los peloteros que forman parte de la organización deportiva nacida este año en la ciudad, así mismo, castillo inflable, el brinca brinca, actividades de tenis de mesa, voleibol y de su respectivo refrigerio, y almuerzo, además de algunos presentes, todo gracias al esfuerzo en conjunto entre la Empresa privada, los vecinos y el Gobierno municipal.

Una nueva Jornada social para beneficiar a todos los niños de este importante sector cabimense, en esta oportunidad realizada en el contexto del Día Internacional del niño y la cual se ha llevado a cabo en varias parroquias de esta localidad.

Texto: Lcdo. Jaime Ortega

