Municipalidades exigen al INE sustentar de manera técnica la postergación del censo

El director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema, sostuvo este miércoles que la postergación del Censo de Población y Vivienda debe tener como base una explicación técnica y pidió al Instituto Nacional de Estadística (INE) pronunciarse para ver si el país apunta al 2023 o respetar el 2024. «El criterio que sustente cualquier tipo de decisión debería estar en base a la fundamentación por parte del INE. Los otros criterios son válidos, los criterios políticos y regionales en función de las características climáticas en determinadas épocas del año. Es fundamental escuchar la voz del INE técnicamente para poder avanzar, ya sea en base a la normativa actual vigente o pueda adelantarse para el 2023», explicó Lema. El censo estaba previsto para el 16 de noviembre de este año, pero tras una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se determinó postergar para mayo o junio de 2024; sin embargo, hasta el momento no hubo una explicación técnica del INE. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, argumentó que el tiempo no alcanzará para concluir la cartografía, y el de Beni, Alejandro Unzueta, dijo que en su región el clima no es favorable en esa fecha. La alcaldía de La Paz, la gobernación de Santa Cruz y algunas organizaciones cívico-populares rechazan el censo para el 2024 por ser un año preelectoral. El Comité Interinstitucional cruceño convocó a un paro cívico para el 25 de julio en rechazo a la fecha reprogramada. Las autoridades gubernamentales ­sostienen que la decisión fue tomada en el CNA y no fue impuesta como quieren hacer notar algunos políticos. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que esa instancia ya tomó una decisión en relación al censo El director de la AMB confirmó que la fecha para esa reunión será el 27 de julio, aunque falta que esa decisión sea por escrito. Adelantó que por la coyuntura actual necesariamente se tocará el tema de la postergación del censo, tomando en cuenta que algunos alcaldes insisten en que la fecha sea en junio del 2023. El burgomaestre paceño Iván Arias presentó una ruta crítica para ese cometido. «Obviamente el tema censo es importante, pero no es el único. Mientras no tengamos censo, mucho menos datos oficiales, igual tenemos que avanzar en la elaboración de los POAs para el 2023. Mientras no tengamos resultados oficiales del censo, tenemos una quinta ola del Covid-19 que requiere la coordinación de diferentes niveles de gobierno y mejorar las condiciones de atención», complementó Lema. El director de la AMB también recordó que el 30 de noviembre de 2021 se llevó adelante una primera reunión entre el Gobierno y los alcaldes de las ciudades capitales, más El Alto, y en ese entonces se acordó realizar reuniones periódicas. Lema insistió en que la reprogramación de la fecha para el censo tiene que partir de la explicación técnica que pueda dar el INE.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

