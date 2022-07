Municipalidad de San Borja desarrolla campaña contra la insalubridad en restaurantes

Entornointeligente.com /

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 10 personas en el mundo enferman cada año por consumir alimentos contaminados . Roxana Franco, jefa de la Unidad de Salud Pública de la comuna, señaló que las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen un importante problema de salud a nivel mundial. «La salmonelosis, intoxicación por bacillus cereus, intoxicación estafilocócica, botulismo, gastroenteritis por escherichia coli patógenas, triquinosis, cólera, hepatitis A, son generadas por el consumo de alimentos en mal estado o elaborados con nulas medidas de salubridad», precisó. Por ello, es importante realizar la vigilancia sanitaria en todos aquellos establecimientos que preparan y/o expenden alimentos, a fin de prevenir los peligros y riesgos para el consumidor final. Actualmente, destacó, en San Borja se evalúan las medidas indicadas en la normativa sanitaria para restaurantes y afines, entre las cuales se destacan las buenas prácticas de manufactura y contar con un programa de higiene y saneamiento. Puedes leer: Pueblo Libre hará operativos sorpresa en discotecas y restaurantes por Fiestas Patrias Asimismo, el personal manipulador de alimentos debe contar con su carnet sanitario vigente, usar la indumentaria adecuada y no presentar ningún signo o síntoma de enfermedad. Por otro lado, se analiza que cada local cuente con zonas apropiadas para realizar la venta de alimentos, agua y luz de manera continua, así como, tener buena iluminación y ventilación, contar con una campana extractora limpia, equipos de cocina operativos y limpios y no evidenciar presencia de plagas. «Durante el 2022, hemos realizado 368 inspecciones sanitarias a establecimientos que preparan y/o expenden alimentos, de los cuales 5 han sido clausurados y posteriormente subsanaron las observaciones realizadas en la inspección sanitaria para retornar sus servicios», indicó Franco. Puedes leer: Minsa invoca a seguir cumpliendo las medidas de prevención contra la covid-19 en reuniones Cabe resaltar que, la Unidad de Salud Pública realiza la vigilancia sanitaria a través de las inspecciones a los diversos establecimientos que expenden alimentos, de manera inopinada. También se dan las pautas necesarias para el buen funcionamiento de dichos locales, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA , que es la normativa sanitaria para restaurantes y servicios afines. Contaminación de los alimentos La contaminación de los alimentos se puede dar por el aire, a través de las gotas expulsadas por nariz y boca, por el polvo o tierra de un medio ambiente inadecuado para la preparación o consumo de los alimentos o por contacto con utensilios y superficies u otros alimentos contaminados. Asimismo, los alimentos se pueden contaminar mediante las manos sucias del personal encargado, agua contaminada o presencia de insectos o roedores. Por estas razones, se debe tener en claro qué es un contaminante alimentario, definido como todo aquel agente extraño al alimento que pueda tener efectos adversos en la salud del consumidor. Puedes leer: ¡Bendito caldo de gallina! Potente sopa que «levanta muertos» y acaba con el frío Dependiendo del origen del peligro, estos se clasifican en: – Peligros físicos: cabello, vidrio, huesos, tierra, objetos personales, etc. – Peligros químicos: productos de limpieza y desinfección o sustancias tóxicas, etc. – Peligros biológicos: microorganismos como bacterias, virus y parásitos. Estos contaminantes llegan a los alimentos por: – La falta de higiene del manipulador de alimentos. – Malos hábitos de higiene de utensilios, herramientas y locales. – Basura y residuos. – Plagas de animales. – Contaminación cruzada: esto se da al mezclar alimentos crudos con cocinados o al usar los mismos utensilios de cocina sin lavarlos para su manipulación. La especialista señaló que es esencial que quienes trabajan con alimentos estén debidamente capacitados, a fin de disminuir o evitar la contaminación que podría tener consecuencias significativas en la salud de los consumidores. Más en Andina: ?????? El titular del @MINCETUR , Roberto Sánchez, destacó hoy el reconocimiento que obtuvo el Restaurante Central, al ser elegido como el segundo mejor del mundo en The World’s 50 Best Restaurants, lo que consolida a la gastronomía peruana a nivel global. https://t.co/WYm0CsmGid pic.twitter.com/eos5PV4XTQ

