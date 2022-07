Municipalidad de Lima entrega más de 760 kits de cocina a ollas comunes

Entornointeligente.com /

Los kits, proporcionados según la necesidad de cada agrupación, están c ompuestos por cocinas semiindustriales, ollas, cucharones, implementos de acero y plástico, tanques de agua e indumentaria . Estos implementos, donados por el PMA, permitirán mejorar las condiciones para la preparación de alimentos de las ollas comunes y así atender a 60 mil beneficiarios. La teniente alcaldesa de Lima, Jheydi Quiroz, supervisó las entregas que se ejecutaron de manera escalonada, a través del programa Manos a la Olla, durante julio en distintos puntos de la ciudad, respetando los protocolos en el contexto del covid-19. Puedes leer: MML reconoce a ajedrecistas que obtuvieron medallas en Campeonato Mundial Escolar Durante el acto de entrega a 62 ollas comunes, que se realizó en el club zonal Flor de Amancaes, en Villa María del Triunfo, la autoridad metropolitana resaltó el trabajo de sus integrantes en la atención de personas vulnerables. «Cada una de las ollas tiene una historia de vida que es realmente conmovedora. Yo las felicito y me enorgullezco de su trabajo, que he visto en estos años que hemos recorrido», mencionó la teniente alcaldesa. Por su parte, el oficial nacional del Programa Mundial de Alimentos en el Perú, Iván Bottger, sostuvo que esta entidad trabaja, a nivel mundial, en más 100 países apoyando diariamente a cerca de 80 millones de personas. «Aquí en el Perú nuestro rol es de refuerzo a las acciones de Gobierno y por ello nos hemos unido con la Municipalidad de Lima y Fundación Lima para apoyar el programa Manos a la Olla», expresó. En la última entrega de más de 760 kits también participaron la gerenta de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lima, Mary Carmen Ascoy, funcionarios ediles y representantes de ollas comunes de Villa María del Triunfo. Más en Andina: ¡Atención! Desde hoy lunes 18 de julio el Callao tendrá nuevos límites de velocidad que los conductores deberán respetar para no recibir multas. ?? https://t.co/HWSs4AQln2 pic.twitter.com/ezk9YiyTqs

