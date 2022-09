‘Mundito’ y su nueva vida

Entornointeligente.com /

El infield panameño Edmundo Sosa se adapta a los Filis de Filadelfia, después de ser cambiado desde los Cardenales de San Luis

La campaña 2022 transcurría normal para el infield panameño Edmundo Sosa, hasta que el pasado 30 de julio los Cardenales de San Luis decidieron cambiarlo a los Filis de Filadelfia, por el lanzador zurdo JoJo Romero.

Al enterarse, a ‘Mundito’ no le quedó más que, agarrar su maleta y afrontar ese nuevo reto, una situación que vivía por primera vez en su carrera.

Dejó la organización que lo firmó hace 10 años y le dio la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas, era cambiar prácticamente de vida.

Por fortuna en los Filis lo han recibido con los brazos abiertos.

Sosa conversó con El Siglo en la grama del Citizens Bank Park sobre lo que ha sido llegar a un nuevo equipo.

‘Es un equipo nuevo, me he adaptado muy bien, los compañeros, la directiva se han comportado muy bien conmigo, me han hecho uno más del grupo, la verdad que muy contento y aprovechando el momento’, explicó.

El oriundo de Juan Díaz aceptó que la noticia le cayó de sorpresa, aunque sabe que es común para los atletas.

‘No me lo esperaba, pero es parte del negocio, son cosas que pueden pasar, más a nosotros que estamos en el deporte y claro me tomó por sorpresa, pero al final dije ok voy a Filadelfia, un equipo bueno, con muchos nombres, estamos encaminados a los playoffs, así que me siento muy bien aquí’, agregó.

Sosa contó que la vida en Filadelfia es tranquila, vive a 15 minutos del estadio y lo ha ayudado el apoyo de su familia, que asisten al estadio en cada juego.

La llegada de ‘Mundito’ envió al panameño Johan Camargo a Triple A, sin embargo, eso no acaba con la gran amistad que cultivan.

‘Yo llegué a Pittsburgh y venía con mucha ilusión, porque íbamos a estar juntos compartiendo clubhouse, pero bueno, pasó lo que pasó, le tocó bajar a él y nada, conversamos y le pregunté como era la ciudad y el equipo; me dio consejos de como hacer las cosas’, dijo de esa charla que seguro fue incómoda.

Para el canalero este año ha sido complicado, pero bajar la cabeza no es una opción.

‘Este año he tenido poca oportunidad y nada, estoy aquí y voy a seguir trabajando fuerte y poco a poco las cosas se van dando’, comentó de su mentalidad luchadora.

Faltando un mes de temporada regular, está enfocado en terminar bien y no tiene definido si jugará liga invernal, como siempre lo hace.

‘Ahora estoy enfocado en terminar lo más fuerte que pueda con Filadelfia y en vacaciones voy a ver que se hace’, y así ‘Mundito’ se despidió de la conversación, porque se acercaba la hora del juego ante los Rojos de Cincinnati y tenía que ponerse el uniforme, antes agradeció el interés por visitarlo.

Esta campaña, sin contar el juego de anoche, batea .197, con 15 carreras impulsadas en 152 turnos al bate, 30 de ellos con Filadelfia, en 70 partidos.

JUGADOR

OFENSIVA .197

Batea Edmundo Sosa esta temporada en Grandes Ligas

