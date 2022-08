Mundial U12 de Beisbol: Venezuela arranca con victoria la Super Ronda | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

El Team Beisbol Venezuela U12 volvió a la ruta ganadora en el inicio de la Super Ronda al vencer 5 a 2 a Korea y de esta manera pone su record en 2-1 previo a su choque ante República Dominicana.

Venezuela inició la Super Ronda con marca de 1-1-1 luego de la victoria ante China Taipei y la derrota ante México en la Ronda de Apertura del campeonato.

Venezuela fabricó carreras en todas las entradas menos una y su pitcheo sorteó la ofensiva asiática sin problemas para conseguir una victoria clave para arrancar la Super Ronda del torneo.

La selección fue agresiva al correr las bases y no cedió ventajas en defensa, factores claves para lograr el triunfo.Juan Pérez inició y ganó el juego al tirar cinco entradas en las que toleró dos hits, regaló un boleto y abanicó a cuatro contrarios, toletando dos carreras (una limpia).

Sebastián Figueroa lo relevó para cerrar el encuentro sin permitir anotaciones.César Gabriel García se fue de 2-1 con anotada, remolcada y dos bases robadas para servir de chispa para la ofensiva criolla.

David Vabalas estuvo perfecto al plato de 3-3 con anotada y dos empujadas para ser clave en el ataque venezolano.José Ramos pisó el plato en par de ocasiones y Jesús Chirinos en una para completar las anotaciones de Venezuela a pesar de irse sin hits en el encuentro.

La victoria le permite a los criollos mejorar a 2-1 en la Super Ronda antes de enfrentar a República Dominicana el viernes.

