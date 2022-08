Mundial Femenino Sub-20: Juegos para este domingo, 14 de agosto

Entornointeligente.com /

La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 Costa Rica 2022 continúa haciendo vibrar de emoción y nervios a todos los aficionados del fútbol con los choques entre los países participantes.

Para este domingo, 14 de agosto, está previsto disputar la segunda fecha de la jornada dos de la fase de grupos, específicamente con los siguientes encuentros:

Japón vs Ghana ※ 1:00 pm (Estadio Alejandro Morera Soto). Corea del Sur vs Nigeria ※ 4:00 pm (Estadio Alejandro Morera Soto). Estados Unidos vs Países Bajos ※ 7:00 pm (Estadio Nacional de Costa Rica). Francia vs Canadá ※ 10:00 pm (Estadio Nacional de Costa Rica). #VivimosElDeporte

