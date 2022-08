Mundial de Béisbol U12: los chamos venezolanos se quedaron con la medalla de plata

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Estados Unidos se proclama campeón del Mundial de Béisbol U12 y Venezuela se tendrá que conformar con la medalla de plata después de caer 10 carreras por 2 frente a los norteamericanos en el partido decisivo.

Por Meridiano

El equipo de las barras y las estrellas mostró sus cartas desde el segundo episodio cuando se fueron arriba gracias a un jonrón solitario de Dylan Mercado, pero Venezuela respondería casi de inmediato para por delante en el marcador gracias a un soberbio cuadrangular de José Ramos en la misma entrada.

?? Jose Ramos’ 2-run homerun gave Venezuela a 2-1 lead! @TeamBeisbolVe @USABaseball12U #U12WorldCup #Tainan pic.twitter.com/7ZAIlmEoXP

— WBSC #U12WorldCup ? (@WBSC) August 7, 2022

A partir de la tercera entrada, los Estados Unidos comenzaron a tomar ventaja a punta de poderosos batazos. Colin Anderson la botó del campo y volteó nuevamente la pizarra a favor de los norteamericanos y partir de ahí se abrió un brecha irrecuperable para los jóvenes vinotinto… En el mismo episodio Jordan León también la sacó del parque para dejar cifras de 4-2 en la pizarra.

?? Colin Anderson 2-run homerun! USA leads 3-2! @TeamBeisbolVe @USABaseball12U #U12WorldCup #Tainan pic.twitter.com/v1FB4d0D1G

— WBSC #U12WorldCup ? (@WBSC) August 7, 2022

Venezuela no pudo volver a reaccionar y recibió más castigo en el cuarto inning (tres carreras). Colin Anderson se consagró como la gran figura de la final, sus cuandrangulares fueron clave para enterrar las aspiraciones de los venezolanos.

Another Homerun by ?? Colin Anderson! Stuck at scaffolding! USA 7-2! @TeamBeisbolVe @USABaseball12U #U12WorldCup #Tainan pic.twitter.com/bKehZ5JJTT

— WBSC #U12WorldCup ? (@WBSC) August 7, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com