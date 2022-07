Mundial de Atletismo: Shericka Jackson y Noah Lyles dominan los 200 M (Resumen día 7)

Entornointeligente.com /

Dos finales disputadas para los velocistas en la pista del Hayward Field, vieron coronarse a la jamaiquina Shericka Jackson y al estadounidense Noah Lyles.

Jackson dominó la carrera de los 200 metros femeninos en un tiempo de 21.45 segundos. Por su parte, en la rama masculina destacó Noah Lyles con un tiempo de 19.31 segundos.

SHERICKAAAAAAAAA ‼️🥇 @sherickajacko 🇯🇲 runs 21.45 to break the championship record and strikes 200m gold!

HER FIRST INDIVIDUAL WORLD TITLE! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pjycx0qGbc

— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022

