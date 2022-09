Mundial Catar 2022: No habrá venta de cerveza durante los partidos

Entornointeligente.com /

La instancia mundial del fútbol anunció que el consumo de alcohol estará autorizado en la zona alrededor de los estadios justo antes y justo después de los partidos, después de meses de delicadas negociaciones al respecto con las autoridades del pequeño Estado musulmán del Golfo. Este asunto es sensible para la FIFA, ya que el fabricante de cerveza Budweiser es uno de sus grandes patrocinadores desde hace tres décadas. Se espera la llegada de hinchas de todo al mundo a Catar para este torneo, que tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Una fuente cercana al asunto precisó que los ‘stands’ de ventaja de cerveza serán accesibles en la zona alrededor de los estadios cuando haya un partido y que cerrarán 30 minutos antes del inicio de cada encuentro. Esos mismos puntos de venta abrirán durante un corto tiempo después del partido, señaló esa misma fuente. La FIFA no confirmó esa reglamentación horaria, pero un portavoz explicó a la AFP que la instancia quiere «responder a las necesidades de los que desean degustar una bebida alcohólica, respetando a la vez la cultura local». Según esta declaración, los «personas con entrada» tendrán acceso al consumo de cerveza «en el perímetro del estadio, antes del inicio y después del pitido final». Por su parte, el alcohol no estaría disponible hasta las 18h30 locales en la ‘fan zone’ del «FIFA Fan Festival» en Doha. No hay información por el momento sobre las ‘fan zones’ que organizan las propias autoridades locales. En el interior de los estadios, únicamente se comercializará la cerveza sin alcohol de Budweiser y las bebidas sin alcohol, añadió el portavoz. Coca-Cola, otro gran patrocinador, tiene el derecho exclusivo a vender bebidas sin alcohol en los ocho estadios que acogerán el Mundial-2022, el primero en organizarse en un país musulmán. Catar ha previsto que más de un millón de visitantes lleguen al emirato, que tiene una población de menos de tres millones de personas. Más en Andina: Alianza Lima vs.Universitario, el clásico más esperado se juega este domingo ?? https://t.co/YE0msGGSB0 ?? El partido más importante del fútbol peruano se disputa desde las 15:30 en el estadio Alejandro Villanueva. pic.twitter.com/z4d6xKgEFR

