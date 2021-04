Multas sin pagar: Transporte no tiene atribución legal para efectivizar el pago

Entornointeligente.com / El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, manifestó que los transportistas se exponen a G. 14 millones de multa por incumplir la cantidad máxima permitida en los colectivos, también si incurren en algún otro tipo de faltas (reguladas, frecuencias), señalando que varias fueron sancionadas pero que hasta el momento no se hicieron los pagos.

“Las empresas multadas no están pagando, hasta ahora las sanciones generadas no fueron pagadas. Ahora mismo no está establecido el mecanismo de retención ni ninguna otra medida contra quienes incumplen en el pago por no tener atribuciones”, expresó en entrevista con la 800 AM.

“Hoy no hay ningún tipo de mecanismo para decir ‘si no pagás te cancelamos, si no pagás te suspendemos’, estoy trabajando justamente en eso con el Departamento Jurídico, para hacer una reestructuración de condiciones”, explicó el alto funcionario a radio 1000 AM, citando a las empresas notificadas como Línea 165, Línea 27 y la Línea 30.

Precisó que en total hay 1.900 buses, de los cuales solo 1.300 están operando en las calles, y según datos del Centro de Control y Monitoreo, se registró un 30% de la caída del servicio en horario diurno y un 70% por las noches.

El motivo es que 600 ómnibus están fuera de servicio, de los cuales 200 pueden ser levantados en menos de tres semanas, cuya circulación beneficiará a 14.000 usuarios en hora pico.

Por último, indicó que funcionarios del viceministerio están ubicados en cuatro puntos estratégicos para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias en el transporte público. Recordó que los pasajeros sentados van acorde a la capacidad de cada bus y parados solo hasta 16.

