Multas de hasta S/ 120,000 a empleadores que incumplan remuneraciones

«De no hacerlo, podrían ser multados con una cantidad de hasta 120,152 soles, por tratarse de una infracción grave. El monto puede variar dependiendo del tamaño de la empresa y de la cantidad de trabajadores afectados», afirmó. Refirió que el pasado fin de semana, en el distrito de Surquillo, un operador de grúa decidió colgarse de esta. El motivo fue que la empresa donde trabaja no cumplió con el pago de sus remuneraciones. «Apenas se dio a conocer este hecho a través de las redes sociales, la Sunafil tomó el caso de oficio y abrió una investigación a la empresa Corporación Perumaq, su empleadora, y se puso en contacto con el trabajador», subrayó. «Dentro del plazo de 30 días hábiles, la fiscalización determinará los incumplimientos en los derechos sociolaborales del operario, así como los de sus demás compañeros», agregó. Pagos a trabajadores de construcción civil Sunafil, precisó que las remuneraciones en este régimen se perciben de manera diaria (por jornal), dependiendo si son operarios, oficiales o peones. «Estos montos son incrementados a través del tiempo por medio de convenios colectivos de rama de construcción civil, que se suscriben entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores de Construcción del Perú (FTCCP)», explicó. Señaló que los jornales básicos vigentes son 74.30 soles para operario, 58.45 soles para oficial y 52.50 soles para peón. ¿Dónde denunciar? Los trabajadores que detecten que su empleador no está cumpliendo con el pago oportuno de sus remuneraciones u otros derechos laborales pueden presentar sus denuncias en las intendencias regionales de la Sunafil o formular denuncias virtuales ingresando a www.gob.pe/sunafil . Una vez dentro del portal institucional, deberá ubicar la pestaña ‘Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada’. En caso deseen hacer consultas, pueden llamar al 01-3902800 (opción 1) o a la línea gratuita 0800-16872. Más en Andina: La @SBSPERU destaca apoyo de OCDE en pos de políticas que beneficien a peruanos https://t.co/JLuLY11SYK pic.twitter.com/Ybm9zhAywe

Publicado: 16/8/2022

