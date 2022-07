Mulheres têm maior probabilidade de não serem reconhecidas pelo trabalho científico do que homens

Entornointeligente.com /

As disparidades de género na ciência não são novidade. Ano após ano, os relatórios europeus ou de revistas científicas apontam que as mulheres estão menos representadas em cargos de chefia e também na autoria dos artigos científicos publicados. Mas o fenómeno é mais premente e transversal a cargos ou áreas científicas. As mulheres não recebem crédito pela contribuição em patentes e artigos científicos mais frequentemente que os homens: a diferença é de 13% em artigos e 58% em patentes.

Publico

