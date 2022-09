Entornointeligente.com /

Pela primeira vez na sua história, o Reino Unido terá uma primeira-ministra e uma vice-primeira-ministra do sexo feminino, depois de Elizabeth Truss, sucessora de Boris Johnson , ter escolhido Thérèse Coffey para «número dois» do Governo britânico, cargo que acumulará com o de ministra da Saúde.

