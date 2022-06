Entornointeligente.com /

Mulheres de desaparecidos na Amazônia relatam angústia com a falta de notícias sobre paradeiro: 'Demora acaba com as esperanças' Alessandra Sampaio e Beatriz Matos, casadas com o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, respectivamente, falaram ao Fantástico sobre os dias de agonia que têm vivido desde o sumiço dos dois, há uma semana. Por Fantástico

12/06/2022 22h20 Atualizado 12/06/2022

Mulheres de desaparecidos na Amazônia relatam angústia com a falta de notícias

Uma semana após o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia , as mulheres deles contaram ao Fantástico que têm vivido dias de angústia. Na tarde deste domingo (12), bombeiros acharam uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área de busca, no interior do Amazonas. À noite, a Polícia Federal disse que foram encontrados um cartão de saúde com nome de Bruno e outros itens dele e de Dom .

«Estou tentando me manter firme. Estou tentando preservar meus filhos, que são muito pequenos», contou Beatriz Matos, mulher de Bruno.

Ela disse que evita ligar a televisão em casa para proteger os meninos, de 2 e 3 anos de idade. «Não fico vendo notícias, só acompanho pelo celular, pelos amigos, para não expô-los a nada».

«Quase certeza que não estão mais entre nós», diz sogra de Dom STF determina que o governo apresente relatório

A companheira de Dom também falou sobre a agonia que tem sentido.

«Eu não tenho muita esperança, não, para ser sincera. Mas fica aquela pontinha de uma história fantasiosa, fantástica, que talvez quem sabe… E essa demora realmente acaba com as esperanças, né ? Porque é muito difícil», disse Alessandra Sampaio, casada com Dom Phillips.

«Já estou seca, não tenho mais como chorar. Já chorei tanto. Às vezes vem uma tristeza quando eu vejo uma foto, a mobilização dos alunos dele, que ele fazia um trabalho social, dava aula de inglês numa comunidade em Salvador. Parece que vou acordar a qualquer momento, ele vai chegar ou que ele vai me ligar, eu fico com o celular o dia inteiro na mão», emocionou-se Alessandra.

Esperança e desesperança são alimentadas pela falta de notícias em relação ao paradeiros dos dois.

» Eu acredito que os dois podem sobreviver na floresta, sem comida. Ou com os recursos que eles têm. Então, há algo dentro de mim que diz que ele pode estar perdido, que ele pode estar escondido», disse Beatriz.

«Eram homens fortes, inteligentes, que estavam acostumados com essa vivência na floresta. Mas por tudo, por toda a conjuntura, por ter sido uma emboscada, eu não acredito. Infelizmente, não acredito», afirmou a mulher do jornalista inglês. «Eu espero que eles não tenham sido torturados, que eles não tenham sofrido. E peço muito para eles estarem bem os dois, onde quer que eles estejam».

Beatriz e Alessandra comentaram a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que Dom e Bruno «foram para uma aventura» .

«Não existe isso, nunca foi uma aventura. São profissionais seríssimos. Não existe isso, aventura», afirmou Alessandra.

«São afirmações que contradizem a extrema dedicação, a seriedade, o compromisso que o Bruno tem com o trabalho dele (…) . Essas afirmações me ofendem e me doem muito porque foi trabalhando que aconteceu o que aconteceu com ele. E se o local de trabalho dele, meu, e de tantos outros virou um local perigoso, que a gente precisa usar a escolta armada para poder trabalhar, tem algo muito errado aí. E o erro não está conosco. É de quem deixou que isso acontecesse», afirma Beatriz, que é antropóloga e também trabalha no Vale do Javari.

O Fantástico procurou o Planalto e a Funai, que não responderam.

