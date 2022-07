«Mulheres bonitas e gás barato». Está na hora de «mudar para a Rússia»

Entornointeligente.com /

Se o convite é sério ou pretende apenas gozar com as dificuldades que se perspetivam para os países ocidentais no próximo inverno, com os previsíveis cortes no fornecimento de gás, só a embaixada da Rússia em Madrid o poderá esclarecer. Mas o polémico vídeo publicado nas redes sociais fez já desatar uma onda de indignação.

«Uma cozinha deliciosa, mulheres bonitas, gás barato, uma História rica, literatura mundialmente famosa, arquitetura única, solo fértil, eletricidade e águas baratas, ballet, táxis e serviços de entregas baratos, valores tradicionais, nenhuma cultura de cancelamento, hospitalidade, vodka e uma economia que aguenta milhares de sanções» . É assim, em 53 segundos, que a embaixada russa em Espanha promove o país e convida todos os interessados a mudarem-se para a Rússia.

Time to move to Russia ❤️ pic.twitter.com/4CZL1Nt4Gi

– Rusia en España (@EmbajadaRusaES) July 29, 2022

Subscrever O vídeo termina com um lembrete: » Não se atrasem. O Inverno está a chegar».

Os cortes de fornecimento de gás à Europa têm sido uma das armas usadas pela Rússia no contexto da guerra na Ucrânia para responder às sanções impostas pelo Ocidente.

Numa tentativa de reduzir a dependência face ao gás russo, os 27 países-membros da UE acordaram já avançar com a redução de 15% do consumo de gás até à primavera.

