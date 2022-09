Entornointeligente.com /

Mulher sofre graves queimaduras após marido atear fogo durante discussão A vítima teve 27% do corpo queimado e foi socorrida para o Hospital João XXIII. Por Patrícia Luz, g1 Minas — Belo Horizonte

25/09/2022 06h27 Atualizado 25/09/2022

1 de 1 Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais — Foto: Reprodução/TV Globo Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais — Foto: Reprodução/TV Globo

Uma mulher de 43 anos sofreu graves queimaduras pelo corpo após o marido jogar álcool e atear fogo nela durante uma discussão , na noite deste sábado (24), em Betim , Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Testemunhas escutaram uma briga entre o casal , ouviram gritos da vítima, e também ouviram o homem ameaçando a esposa dizendo que colocaria fogo nela. Após sentirem cheiro de queimado , os vizinhos acionaram os militares via 190.

Os policiais estiveram no local, sentiram um forte cheiro de fumaça e de cabelo queimado . No sofá haviam marcas de queimaduras e a vítima estava chorando . Ela tinha queimaduras no rosto , cabelos , braços e na parte superior do tronco .

A mulher relatou que teve uma discussão com o marido, um homem de 31 anos , e enquanto estava sentada no sofá , mexendo no celular , ele jogou álcool nela e acendeu o isqueiro de repente. Ela correu para o interior da casa e conseguiu apagar o fogo no chuveiro .

A vítima foi socorrida para a UPA Teresópolis , com aproximadamente 27% do corpo queimado . Segundo o boletim de ocorrência, há possibilidade de queimadura nas vias aéreas e o estado de saúde é grave . Ela foi transferida para o Hospital João XXIII .

O homem também sofreu queimaduras nas mãos, foi socorrido na UPA e está na Delegacia de Polícia Civil de Betim .

