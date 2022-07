Entornointeligente.com /

Mulher que achou pedido de socorro de jovem mantida em cárcere com filhas fala sobre resgate: 'Salvei três vidas' Suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante em José Bonifácio (SP). Homem confessou que manteve a mulher em cárcere privado por ciúme. Por Andre Modesto e Gridânia Brait, TV TEM

14/07/2022

1 de 3 Vítima escreveu pedido de socorro à mão em José Bonifácio — Foto: Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação Vítima escreveu pedido de socorro à mão em José Bonifácio — Foto: Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação

A mulher que acionou a Polícia Militar após encontrar o bilhete com o pedido de socorro escrito pela jovem mantida em cárcere privado com as duas filhas relatou que está aliviada por ajudar a salvar três vidas.

As vítimas foram resgatadas na tarde de terça-feira (12), em José Bonifácio , no interior de São Paulo. O marido da jovem foi preso em flagrante e confessou que cometia o crime por ciúme.

O g1 teve acesso às fotos que mostram o que a jovem escreveu no papel. «Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte.»

Bilhete lançado por cima de muro salva mulher e crianças de cárcere privado

A mulher que encontrou o bilhete no quintal da casa da patroa pensou que uma criança tinha jogado o papel, mas decidiu abri-lo.

«Achei que podia ser brincadeira. Vi que tinha giz de cera e pilha no chão. Li o papel e fiquei assustada. Peguei o telefone e liguei 190», disse.

A jovem e as filhas mantidas em cárcere privado foram resgatadas graças à mulher que encontrou o pedido de socorro.

«Salvei três vidas. A gente nunca sabe. Vai que lá na frente acontecesse alguma coisa. Graças a Deus deu tudo certo. Estou aliviada», contou a mulher.

Rotina de agressões

Depois de ser resgatada, a jovem relatou que vivia uma rotina de agressões do marido . «Eu estava presa dentro da minha própria casa. Meu marido tem muito ataque de ciúme e estava me matando por isso. Ele tinha ciúme de qualquer homem», contou.

«A rotina em casa era assim: ele saía de manhã para trabalhar, deixava as portas abertas, só encostadas, e levava a chave do portão. Eu saía para o quintal e lá tinha quatro câmeras controlando cada passo que eu dava. Se eu precisasse ir para a rua, eu ia acompanhada da irmã dele ou dele. Nunca saí para a rua sozinha para fazer nada.»

2 de 3 Casa onde vítimas estavam possuía câmeras de segurança — Foto: Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação Casa onde vítimas estavam possuía câmeras de segurança — Foto: Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação

Na terça-feira (12), o homem a ameaçou na hora do almoço, porque viu o comentário de um homem nas redes sociais.

«Ele me deu quatro tapas na cara, me chamou de 'vagabunda', 'vadia', olhou no relógio e viu que estava atrasado para trabalhar. Depois falou: 'quando eu chegar, durante a noite eu te mato. Se prepara'», afirmou a vítima.

«Entrei em pânico. Não sabia o que ia fazer. Não tinha celular, não tinha como chamar polícia, não tinha como fazer nada. Achei o modo mais fácil que foi tentar gritar para a vizinha. Gritei várias vezes, e ela não escutou. Aí eu amarrei o bilhetinho no papel e joguei pela janela.»

Homem é preso por manter mulher em cárcere privado em José Bonifácio

Segundo Polícia Militar, equipes da corporação receberam a ligação da mulher que encontrou o papel, subiram no muro da residência e escutaram a jovem pedindo socorro.

«Ela basicamente clamava por ajuda, porque estava sendo mantida em cárcere privado com as duas filhas, de dois e sete anos», afirmou o tenente da Polícia Militar Matheus Maestra.

3 de 3 Vítima de cárcere privado relatou agressões sofridas pelo marido — Foto: Reprodução/TV TEM Vítima de cárcere privado relatou agressões sofridas pelo marido — Foto: Reprodução/TV TEM

Luiz Sergio do Nascimento Botão foi preso em flagrante por ameaça, cárcere privado e violência doméstica.

A jovem e as crianças resgatadas foram encaminhadas para um abrigo. «Às vezes, quando pensava em desistir de tudo, lembrava das minhas filhas. Foi isso que me manteve forte», afirmou a vítima.

«Agora meu maior desejo é ter paz, poder deitar sem me preocupar com o amanhã. Poder me sentir segura, sem ter medo, sem achar que toda hora alguém vai estar atrás de você ou não.»

