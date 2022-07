Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Mulher morta no Alemão tinha ido ao complexo para ajudar a organizar uma festa Letícia Marinho Sales, de 50 anos, foi morta ao lado do namorado, dentro do carro. Ela tinha ido para a Vila Cruzeiro na quarta (20) para ajudar uma pastora a organizar uma festa na comunidade. Por Cristina Boeckel, g1 Rio

22/07/2022 13h16 Atualizado 22/07/2022

Inocente morta no Alemão tinha ido à comunidade para ser voluntária de igreja

Uma das vítimas dos confrontos no Complexo do Alemão tinha ido para a Vila Cruzeiro na quarta (20) para ajudar uma pastora a organizar uma festa na comunidade . Letícia Marinho Sales , de 50 anos, passou a noite na casa do namorado e estava voltando para casa, no Recreio dos Bandeirantes, quando foi atingida.

E Letícia tinha enterrado a mãe, vítima de câncer, uma semana antes. Essa dor, as filhas terão de enfrentar novamente , agora por causa da violência.

Jenifer e Jéssica estiveram na manhã desta sexta-feira (22) no Instituto Médico-Legal para reconhecer o corpo da mãe — uma das 19 pessoas mortas em dois dias de conflitos no conjunto de favelas .

1 de 2 Jenifer e Jéssica, filhas de Letícia Marinho Sales, morta no Alemão — Foto: Cristina Boeckel/g1 Jenifer e Jéssica, filhas de Letícia Marinho Sales, morta no Alemão — Foto: Cristina Boeckel/g1

«Foi tirado um pedaço de mim. Tudo o que eu tinha na minha vida era a minha mãe. Ela era tudo. Eu perdi minha avó há 12 dias. Enterramos a minha avó, e eu falei: ‘Só tenho a minha mãe e o meu pai’. E agora, infelizmente, tiraram minha mãe de mim», disse Jenifer.

«Eu só quero que tenha justiça no que foi feito com a minha mãe, porque eu não desejo o que eu estou sentindo para ninguém. É uma dor que não desejo para ninguém», afirmou.

‘Despreparo’

A família criticou a atuação da polícia e classificou o agente que atirou na vítima como «despreparado».

«Um policial vem e atira na minha mãe dessa forma? O que a minha mãe fez com ele? Ela levantou uma arma para matar ele? O que tinha na cabeça aquele homem?», disse Jéssica.

«A única coisa que eu cobro do governador Claudio Castro é justiça. Porque nada vai trazer minha mãe de volta. Nada do que o estado fizer vai trazer minha mãe de volta. O Estado foi extremamente negligente», disse Jenifer.

MAIS SOBRE O ALEMÃO:

Dois dias de confronto, 19 mortes Saiba quem são os mortos já identificados Um dos baleados no Alemão participou do assalto ao Village Mall PM morto deixa mulher e dois filhos com autismo Namorado acusa a polícia por morte da mulher Em 14 meses, RJ registra 3 das 4 operações mais letais da história, com ao menos 71 mortos

2 de 2 Jenifer e Jéssica, filhas de Letícia Marinho Sales, morta no Alemão — Foto: Cristina Boeckel/g1 Jenifer e Jéssica, filhas de Letícia Marinho Sales, morta no Alemão — Foto: Cristina Boeckel/g1

Solidária e voluntária

Letícia Salles era nascida e criada na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. Atualmente morava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, mas costumava voltar à comunidade. Era evangélica e costumava participar de atividades solidárias , para ajudar outras pessoas.

«A minha mãe ajudava todo mundo, minha mãe acolhia a todos. Aonde ela ia, era amada. Se ela visse alguém que estava precisando, ora com palavras, ora colocava pessoas na casa dela para ajudar, sem pensar duas vezes», afirmou Jéssica.

Letícia tinha três filhos e três netas e era muito próxima dos sobrinhos. «Para ela, tudo era a família», afirmou Jenifer.

Letícia trabalhava fazendo quentinhas e costuras, mas planejava atuar na área de segurança.

«Ela tinha acabado de reciclar a carteira dela de vigilante patrimonial», contou Jenifer.

Por fim, a família pediu que outras pessoas inocentes não sejam vitimadas.

«Sempre vários inocentes são vítimas. Eles sempre vêm e levam a vida de um inocente. Quantas pessoas vão precisar morrer para o estado tomar uma atitude?», afirmou Jenifer.

O corpo de Letícia será velado às 11h deste sábado (23) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O enterro está previsto para as 11h30.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com