Mulher morta à facada em Arruda dos Vinhos foi a sepultar no Brasil – Portugal – Correio da Manhã

Camila Mendes, a mulher de 30 anos, morta à facada em Arruda dos Vinhos, pelo namorado, Robson Mandela, que depois colocou o cadáver numa mala, foi a sepultar na sexta-feira, em Ipatinga, terra natal da vítima, no Brasil. O corpo da mulher chegou a Brasília na véspera, vindo de Lisboa num voo da TAP. Foi depois levado, por via terrestre, até ao Estado de Minas Gerais. A cerimónia fúnebre decorreu no cemitério central de Ipatinga, perante centenas de familiares e amigos. O funeral de Camila Mendes foi pago com verbas de um peditório e à contribuição de um empresário da zona.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

