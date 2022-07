Mulher mantida em cárcere com filhos por 17 anos disse que família chegava a ficar até 3 dias sem comer

Entornointeligente.com /

29/07/2022 08h19 Atualizado 29/07/2022

Polícia prende homem que mantinha mulher e filhos em cárcere privado há 17 anos

A mulher que era mantida por 17 anos em cárcere privado junto com os filho s em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, contou, em seu depoimento à polícia, que os três sofriam violência física e psicológica de forma permanente e que eles chegavam a ficar três dias sem comer .

A vítima disse ainda que o marido, Luiz Antonio Santos Silva, nunca permitiu que ela trabalhasse e que os filhos frequentassem a escola.

Luiz Antonio foi preso nesta quinta-feira (28), após uma denúncia anônima. Ele vai responder por sequestro ou cárcere privado ; vias de fato ; maus-tratos e tortura .

Vizinhos relataram que Luiz Antonio, conhecido como DJ, costumava colocar o som alto para abafar os gritos de socorro. E que Luiz Antonio costumava jogar fora a comida doada pela vizinhança para que a mulher e seu filhos não comessem .

1 de 5 A mãe é socorrida com a filha no colo: jovem, que parece criança, tem 22 anos — Foto: Reprodução A mãe é socorrida com a filha no colo: jovem, que parece criança, tem 22 anos — Foto: Reprodução

'Situação estarrecedora', dizem policiais

Policiais militares do 27º Batalhão (Santa Cruz), que socorreram a família, disseram que, mesmo acostumados a lidar com crimes, se surpreenderam com o caso. A principal preocupação foi oferecer atendimento médico a família.

«A situação era estarrecedora», resumiu o policial militar que prestou socorro.

2 de 5 Família mantida em cárcere em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, recebe atendimento médico após chegada da Polícia Militar — Foto: Reprodução/ TV Globo Família mantida em cárcere em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, recebe atendimento médico após chegada da Polícia Militar — Foto: Reprodução/ TV Globo

A família vivia em condições sub-humanas e sem higiene.

Os filhos, de 19 e 22 anos, foram encontrados amarrados, sujos e subnutridos . E, apesar de adultos, aparentam ter a idade de crianças.

«Encontraram na residência uma senhora e mais duas pessoas que eram filhos dessa senhora com aparência de uma criança, subnutridos», falou o agente sobre as condições da família.

O caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a mulher e os filhos que estavam em cárcere privado apresentavam quadro de desidratação e desnutrição grave e estão recebendo o atendimento necessário, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental.

3 de 5 Luiz Antonio Santos Silva foi preso por manter a família em cárcere privado — Foto: Reprodução Luiz Antonio Santos Silva foi preso por manter a família em cárcere privado — Foto: Reprodução

Desnutrição impressionou vizinhos

Os vizinhos também se surpreenderam com a aparência da família. Marizete Dias , moradora da região, ficou impressionada com a situação de desnutrição da família e contou que no momento da libertação da família pela polícia, a mulher não conseguia sequer falar.

«Vimos o estado que as duas crianças saíram daqui e mais uma semana, acho que não iria mais sobreviver, e eu falei com ela na ambulância. E ela está sem conseguir falar, se expressar, até porque de fraqueza», disse Marizete.

Os vizinhos relataram que tentaram pedir ajuda ao poder público, mas, sem retorno, passaram a alimentar a mãe e seus dois filhos escondidos .

«As crianças ficavam presas, amarradas. Na quarta-feira, eu trouxe pão, mas a mulher contou que o Luiz viu e jogou fora, contou que ele queria bater nela, que achou ruim, e que eles não comeram nada», contou Sebastião Gomes da Silva.

4 de 5 Casa onde a família foi encontrada — Foto: Reprodução Casa onde a família foi encontrada — Foto: Reprodução

Ele contou ainda que, na quinta-feira (28), dia da libertação da família, conseguiu dar uma fruta para a menina.

«A menina pegou hoje aqui, a bichinha pegou a banana e comeu com casca e tudo. Ela estava com muita fome», contou.

Caso já tinha sido denunciado

Moradores contaram ainda que denúncias foram feitas ao posto de saúde do bairro e ao Conselho Tutelar, mas que de nada adiantou.

A direção da Clínica da Família Alkindar Soares Pereira Filho informou que notificou a suspeita de maus-tratos em 2020 ao Conselho Tutelar da região.

O Conselho Tutelar de Guaratiba disse que acompanha o caso há dois anos, que chamou o Ministério Público e polícia, mas nada foi feito até então. O Ministério Público não retornou.

5 de 5 Outra foto do interior da casa conde uma mulher e seus dois filhos eram mantidos em cárcere privado — Foto: Reprodução Outra foto do interior da casa conde uma mulher e seus dois filhos eram mantidos em cárcere privado — Foto: Reprodução

