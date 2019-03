Mulher e filho de extremista detido morrem em explosão na Indonésia após cerco policial – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / A mulher e o filho de um membro de um movimento extremista islâmico, detido pelas autoridades indonésias, morreram hoje numa explosão durante o cerco à casa em que viviam, informou o chefe da polícia do país. Dedi Prasetyo disse à agência de notícias Associated Press que a mulher ter-se-á feito explodir horas depois de ter lançado uma bomba caseira, quando a polícia tentou revistar a casa no distrito de Sibologa. “A polícia está agora a analisar a cena do crime e a encontrar uma maneira segura de retirar os corpos da mulher e do seu filho”, acrescentou.

