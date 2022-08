Mulher detida pela autoria de sete incêndios em Viana do Castelo

Entornointeligente.com /

Uma mulher, de 45 anos, foi detida pela alegada autoria de sete incêndios florestais, ocorridos em julho e em agosto de 2021 e de 2022, em Portela Susã, no concelho de Viana do Castelo.

Relacionados incêndios. Homem detido por suspeitas de atear fogo em Lamego

incêndios. Incêndios. Marcelo descarta apurar responsabilidades agora: «Não é o momento»

incêndios. PJ deteve suspeito de atear fogo em Pombal

«Os vários locais onde os incêndios ocorreram situam-se numa zona onde existem condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, o que se traduziu em elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente», anunciou a Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, «os incêndios consumiram vegetação herbácea, arbustiva e arbórea» e só não atingiram maiores proporções «devido à rápida e eficaz intervenção dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo e Sapadores Florestais de Carvoeiro».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Os locais da freguesia onde ocorreram os incêndios são, recorrentemente e há vários anos a esta parte, alvo de ignições com natureza dolosa», conta a PJ, acrescentando que o último incêndio registou-se em 12 de agosto.

A detida terá, de acordo com a investigação, «recorrido a chama direta para as respetivas ignições e atuou motivada por incendiarismo» .

«Regista já antecedentes policiais e criminais pela prática de crime de incêndio florestal, tendo sido condenada em pena de prisão, cuja execução se encontra suspensa», lê-se no comunicado.

A PJ refere ainda que, comunicadas as ocorrências, realizou várias diligências «que resultaram na recolha de vasto acervo probatório e permitiram a identificação, localização e detenção fora de flagrante delito da arguida».

A mulher vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A detenção esteve a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Zona Norte.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com